Le vicende di Bitter Sweet si avvicinano al gran finale dopo una stagione ricca di successi in Italia. Le trame degli episodi 77 e 78 trasmessi giovedì 12 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, annunciano Ferit Aslan e la cuoca Nazli torneranno ad essere una coppia grazie al piano del piccolo Bulut e la confessione di Asuman.

Bitter Sweet: Ferit e la cuoca fanno pace

Le anticipazioni di Bitter Sweet sugli episodi 77 e 78 che i telespettatori vedranno domani 12 settembre in prima tv su Canale 5, rivelano che Nazli e Ferit faranno finalmente la pace grazie a Bulut.

Il bambino, infatti, deciderà di allontanarsi di notte, facendo preoccupare moltissimo entrambi i genitori affidatari. La cuoca, nonostante la rappacificazione, non riuscirà a raccontare tutta la verità all'Aslan. Ma ecco che Asuman rivelerà all'affarista che sua sorella era stata minacciata da Hakan. L'uomo, a questo punto, rassicurerà entrambe le sorelle Pinar giurando di farla pagare a Demet e suo marito. Inoltre Asuman spiffererà tutto a Deniz, il quale nel frattempo scoprirà che l'Onder era il mandante dell'assassino di Demir e Zeynep.

Lo zio di Bulut salva Nazli dalla furia di Hakan

Ferit e il Kaya scopriranno la vera natura del diabolico Hakan, il quale andrà letteralmente fuori di testa. L'uomo, infatti, si precipiterà presso la villa degli Aslan dove minaccerà di uccidere Nazli. Qui il marito di Demet racconterà al rivale che suo padre aveva assassinato il suo in quanto era l'amante di Leman. Una notizia che sconvolgerà la mente dello zio di Bulut, che si fionderà contro l'Onder.

Durante la colluttazione si udirà un colpo di sparo, tanto da temere il peggio. Fortunatamente il giovane riuscirà a sconfiggere l'impresario che verrà poco dopo arrestato dalla polizia insieme a Demet.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet abbiamo visto Nazli cedere al ricatto di Hakan, senza fornire un motivo valido al consorte. Infatti gli ha chiesto il divorzio, tanto da portarlo in un'aula di tribunale.

Qui il giudice non ha ritenuto valide le motivazioni portate da Ferit e la Pinar. Per questo motivo, li ha spediti in terapia di coppia per vedere se ci sono margini di riconciliazione prima di esprimersi in modo definitivo. Una decisione che spiazzerà la cuoca, che temerà le ritorsioni del diabolico Onder. Infatti andrà su tutte le furie quando scoprirà che il magistrato non ha concesso il nullaosta al divorzio tra l'Aslan e la sorella di Asuman.

L'uomo, a questo punto, ha rivolto l'attenzione a quest'ultima minacciandola di mandarla in galera.

Intanto Fatos ha capito di essere innamorata pazza di Tarik, tanto da volergli dichiarare tutto il suo amore. Hakan, invece, ha minacciato anche la signora Leman giunta ad Istanbul per accudire Bulut e sorvegliare la nuova. A tal proposito, l'Onder l'ha intimata di non mettere la bocca nella causa di affidamento del nipote, se non vuole che Ferit scopre il crimine commesso dal padre.

L'Aslan, nel frattempo, ha capito che Pelin ed il marito di Demet sono dei complici dopo aver parlato con Nazli. Per questo motivo ha deciso di sbattere la Turan fuori dalla Pusola Holding, allontanandola per sempre dalla sua vita.