Nella prima serata di giovedì 12 settembre va in onda su Rai 1 la prima puntata della quinta stagione di "Un passo dal cielo". La serie, che ha come protagonista Daniele Liotti nei panni della guardia forestale Francesco Neri, torna in tv con i nuovi episodi solo due mesi dopo la conclusione della quarta stagione. Il nuovo ciclo di puntate di questa serialità del primo canale Rai avrà come sfondo dei paesaggi incantevoli.

Riguardo ai contenuti, in questa stagione saranno svolte varie indagini, ma ci sarà spazio anche per i sentimenti. Questa produzione televisiva è targata Rai Fiction ed è prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide.

La quinta stagione di Un passo dal cielo su Rai 1

Dopo aver macinato ascolti su ascolti con le stagioni precedenti, la fiction "Un passo dal cielo" torna con la quinta stagione su Rai 1 a partire dal prime-time di giovedì 12 settembre.

La programmazione di questa stagione prevede la messa in onda di dieci puntate, che saranno trasmesse ogni giovedì sera. Nel corso dei vari appuntamenti televisivi Daniele Liotti tornerà a vestire i panni del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri, vicino ad Enrico Ianniello che qui interpreta il commissario Vincenzo Nappi. Sempre in tema di conferme, il ruolo di nemico numero uno di Francesco Neri sarà interpretato ancora dal Maestro Albert Kroess, le cui azioni sono recitate da Matteo Martari.

Anche in questa nuova tornata di episodi Francesco e Vincenzo saranno alle prese con indagini, impegni, imprevisti, sorprese inaspettate, ma dovranno trovare il modo di far quadrare anche i sentimenti. Il cuore di Neri, infatti, batte per Emma Giorgi, interpretata dalla giovane Pilar Fogliati, mentre quello di Nappi palpita per Eva Fernandez, le cui fattezze sono interpretate dall'affascinante Rocio Munoz Morales.

Nuovi personaggi e altre novità di questa stagione

Per movimentare i vari episodi della quinta stagione, nel cast della fiction "Un passo dal cielo" faranno la loro entrata ben sette nuovi personaggi.

Nelle nuove puntate, l'attrice Beatrice Arnera interpreterà Valeria Ferrante, Giulia Fiume reciterà la parte di Adriana Ferrante, Serena Autieri quella di Ingrid Moser, Jenny De Nucci vestirà i panni di Isabella ed Elena Salvi quelli di Sinja Dieks.

Per quanto concerne i nuovi volti maschili, Matteo Oscar Giuggioli e Stefano Cassetti saranno rispettivamente Klaus e Bruno Moser.

Un'altra sostanziale novità di questa stagione è poi rappresentata dalla linea narrativa: non ci sarà un nuovo caso in ciascuna puntata, ma un unico giallo che inizierà nel primo episodio e si concluderà nell'ultimo.