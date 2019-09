Sono sempre più travolgenti le trame dello sceneggiato Una vita nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli potranno vedere la settimana prossima, l’ispettore Mauro San Emeterio e l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso correranno un grosso pericolo, mentre saranno intenti a scoprire dove è finita Marcia. Ramon e Antonito Palacios entreranno in conflitto come già accaduto altre volte in passato, ma questa volta a causa delle loro rispettive mogli Carmen e Lolita. Purtroppo la situazione sarà abbastanza complicata, poiché padre e figlio non si rivolgeranno nemmeno la parola.

Carmen e Lolita ingannano Susana, Felipe e Mauro si mettono nei guai

Nella puntata iberica andata in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE venerdì 30 agosto 2019, Lolita e Carmen sono state rimproverate da Fabiana. In particolare, la domestica ha messo al corrente le due signore Palacios sulle voci dei loro continui litigi che stanno circolando nel quartiere. A quel punto, le rispettive mogli di Antonito e Ramon hanno fatto credere a Susana di andare d’accordo.

Nel frattempo Emilio ha iniziato a preparare la sua partenza per Santander, per poter mettere in cattiva luce Ledesma. Quest’ultimo invece, ha organizzato il suo matrimonio in segreto. A quel punto il giovane Pasamar ha attuato la sua messinscena, facendo credere a Felicia e Cinta che andrà a Barcellona per una fiera alberghiera. Per finire, Mauro ha rivelato a Felipe che un trafficante chiamato Cesar Andrade potrebbe essere coinvolto con la scomparsa di Marcia.

L’avvocato, dopo aver fatto delle indagini senza l’aiuto del commissario, ha rivisto una sua vecchia amante. Le anticipazioni del capitolo numero 1.088, che verrà trasmesso in Spagna lunedì 2 settembre 2019, dicono l’ispettore San Emeterio dopo aver fallito a causa della sua collaborazione con la polizia, deciderà di fare le cose a modo suo. L’x poliziotto convinto che Cesar Andrade sia il responsabile del rapimento della brasiliana Marcia, penserà di incontrarlo con una falsa identità, ma senza avvisare Felipe.

Quest’ultimo sempre più intenzionato a ritrovare la sua nuova fiamma, metterà purtroppo in pericolo la sua vita e quella del suo amico Mauro, iniziando ad ostacolare le indagini.

Emilio può mettere in cattiva luce Ledesma, Ramon e Antonito si evitano

Gli spoiler degli appuntamenti in programmazione sempre i prossimi giorni, ovvero fino al 6 settembre, svelano anche che gli unici che non sapranno dei battibecchi tra Lolita e Carmen saranno proprio Antonito e Ramon.

Susana e Rosina infatti crederanno che il Palacios e il figlio debbano sapere cosa sta accadendo tra le loro mogli. La verità verrà presto a galla quando Antonito scoprirà dai vicini che Carmen e Lolita hanno un orribile rapporto. Intanto Camino dirà a Jose di sapere dove si trova Emilio, ma nonostante ciò entrambi decideranno di non dire nulla a Cinta. Felicia, dovendo giustificare la sua decisione di sposarsi, lascerà intendere a Rosina e Susana che la sua famiglia e quella di Ledesma hanno stretto un vecchio accordo matrimoniale.

In seguito Antonito metterà al corrente il padre sullo strano comportamento di Carmen e Lolita. Ramon dopo aver verificato che i pettegolezzi che circolano in giro sono veri, affronterà la nuora e la moglie finendo per litigare anche con il figlio. Emilio entrerà finalmente in possesso di informazioni contro Ledesma, mentre tra Lolita e Carmen sembrerà essere tornato il sereno. Purtroppo a casa dei Palacios ci sarà ancora tensione, poiché Ramon e Antonito dopo la lite avuta per colpa delle loro mogli si eviteranno a vicenda.