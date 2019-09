Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore stanno svolgendo al termine con un grandissimo riscontro di pubblico. La trama riguardante la puntata in programma martedì 3 settembre su Canale 5 alle ore 14:45, rivelano che Demet Kaya riuscirà ad incastrare Hakan Onder, mentre Ferit Aslan e Nazli Pinar passeranno del tempo insieme per sotterrare i loro dissidi creati dall'arrivo di Pelin ad Istanbul.

Bitter Sweet: Ferit trova Nazli nel bosco

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratta dalla nuova puntata in onda martedì 3 settembre su Canale 5, rivelano che Ferit e Nazli trascorreranno una piacevole giornata tra i braccianti, intenti a raccogliere le preziose olive. All'inizio, i genitori adottivi di Bulut avranno un duro confronto, per poi sotterrare finalmente l'ascia di guerra. Nel frattempo in casa Onder il clima sarà sempre più teso dopo che Demet è riuscita a registrata la confessione di colpevolezza di Hakan (Necip Memili) sulla morte di Demir e Zeynep (Irmak Unal).

Demet ricatta Hakan

Nel corso della puntata, la Kaya troverà il coraggio per mettere il marito Hakan di fronte alle proprie responsabilità. La sorella di Deniz, infatti, si farà consegnare l'arma da fuoco con le sue impronte digitali, con il quale ha purtroppo ucciso inconsapevolmente il meccanico Tarik, a servizio di Ferit dopo averlo minacciato di denunciarlo alle autorità competenti. L'Onder, nonostante abbia capito di essere stato messo con le spalle al muro da Demet, mediterà un nuovo piano per distruggere la felicità dell'Aslan e Pinar.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, l'arrivo ad Istanbul di Pelin ha messo in crisi i rapporti già precari tra Ferit e la cuoca. Problemi che si sono ingigantiti, quando Nazli (Özge Gürel) ha scoperto che Asuman si è messa nei guai. Quest'ultima, infatti, ha accettato di lavorare per Muzaffer, un losco individuo che ha tentato di usarle violenza.

Per questo motivo, la giovane ha rischiato di trovarsi più volte in pericolo, se Deniz (Hakan Kurtaş) non l'avesse salvata all'ultimo momento.

La Pinar, invece, ha dimostrato di essere molto avvilita da quello che è successo in questo periodo. La sorella di Asuman (İlayda Akdoğan), infatti, è rimasta talmente delusa dal comportamento di Ferit, durante l'appuntamento con i giornalisti per pubblicizzare il ristorante, tanto da decidere di scappare da sola fuori città per qualche giorno.

Dall'altro canto, l'affarista scoprirà dalla sua segretaria che la moglie è andata ad aiutare lo zio nella raccolta delle olive. Per questo motivo, il giovane non ha esitato a salire sulla sua potente auto e raggiungere la sua amata.