Prosegue ancora per poco l’appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo italiano dell’attrice Ozge Gurel, già conosciuta per aver prestato il volto di Oyku Acar nella fiction Cherry Season. Nella puntata che andrà in onda giovedì 5 settembre 2019, il perfido antagonista Hakan Onder tenderà una crudele trappola ad Asuman Pinar, per rovinare la vita di Ferit Aslan in modo definitivo.

L’obiettivo principale del losco imprenditore sarà quello di far allontanare l’architetto dalla moglie Nazli, per poter riavere la custodia del piccolo Bulut. Per fortuna il marito di Demet si vedrà costretto a rimandare il suo subdolo piano, perché quando metterà piede alla villa dei novelli sposi per tenere in pugno la chef con un vile inganno, verrà accolto dalla signora Leman. Ebbene sì, almeno per il momento il cognato di Deniz a causa dell’inaspettata presenza dell’anziana donna, dovrà rinunciare a far intendere alla cuoca che sua sorella si è macchiata le mani di sangue.

Trama puntata del 5 settembre: Hakan costretto a ricattare Nazli in seguito

Le anticipazioni dell’episodio numero 69 che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia di Mediaset il 5 settembre 2019 sempre nel primo pomeriggio, svelano che il malvagio Hakan Onder dopo aver fatto il possibile per distruggere Ferit, escogiterà una nuova tattica. Il marito di Demet pur non essendo riuscito a mettere fuori gioco il suo acerrimo nemico con l’aiuto di Pelin Turan, disposto a tutto per riottenere le azioni della Pusula Holding approfitterà dell’ingenuità di Asuman.

Quest’ultima a causa del losco imprenditore sarà molto terrorizzata, poiché crederà di aver messo fine all’esistenza del molestatore Muzzaffer.

Quest’ultimo, dopo essere sopravvissuto al colpo ricevuto dalla figlia minore di Kemal, mostrerà il suo vero volto, visto che farà avere ad Hakan il filmato che riprende Asuman intenta ad ucciderlo. Il cognato di Deniz, deciso a far separare Ferit e Nazli, coglierà l’occasione al volo per poter ricattare la chef.

Intanto la signora Leman avendo sempre più dubbi sulla veridicità delle nozze tra il figlio e la Pinar a causa di Deniz e Pelin, deciderà di stabilirsi alla villa dei due coniugi con l’intento di conoscere meglio la nuora. Purtroppo la scelta della nonna di Bulut non piacerà affatto ad Hakan: quest’ultimo infatti non reagirà bene quando si recherà a casa degli Aslan per mostrare alla cuoca il video incriminato di Asuman, poiché si troverà faccia a faccia con Leman.

A quel punto il marito di Demet non avrà altra scelta che mettere alle strette la sorella di Asuman in seguito.