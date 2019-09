La conoscenza tra Giulia Cavaglià e Giulio Raselli potrebbe non essersi conclusa a maggio scorso, quando la ragazza ha scelto al suo posto Manuel Galiano. Basandosi su alcuni gesti che sta facendo la torinese sui social network in questi giorni, i siti di Gossip sono arrivati a ipotizzare un suo imminente ritorno a Uomini e Donne come corteggiatrice del neo tronista.

Giulia felice per il debutto di Giulio sul trono di U&D

Cosa ne pensa Giulia Cavaglià della "promozione" di Giulio Raselli da corteggiatore a tronista di Uomini e Donne? A questa domanda, che si sono fatti i tanti fan della trasmissione, ha risposto la diretta interessata pochi giorni fa.

Tra le tante richieste che le hanno fatto i followers nel "Fammi una domanda" su IG, la torinese ha deciso di replicare anche a quella che riguarda il nuovo protagonista del Trono Classico, quello che lei ha rifiutato pochi mesi fa, preferendo Manuel Galiano: "Mi state tormentando con questa cosa che Giulio è salito sul trono. Sono molto felice per lui e gli auguro il meglio. Questo è il mio commento.

Daje tutta", ha fatto sapere la ragazza.

La decisione della redazione di U&D di dare una seconda chance al giovane, che non è stato scelto a maggio scorso, dunque, sembra non aver turbato affatto la Cavaglià, che anzi si è detta contenta per lui e per l'opportunità che ha avuto di cercare l'anima gemella nello stesso programma che li ha fatti incontrare.

La Cavaglià crea scompiglio con un inaspettato 'like'

Il commento positivo che Giulia ha fatto sul ritorno di Giulio a Uomini e donne, non è l'unico spunto di discussione che la ragazza ha offerto agli appassionati di gossip nelle ultime ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Come raccontano molti blog (tra cui il "Vicolo delle News"), la bella torinese si è resa protagonista di un gesto che è destinato a far discutere parecchio.

Mentre dava un'occhiata a quello che pensano di lei gli utenti di Instagram, la Cavaglià si è imbattuta in un messaggio che ipotizzava il suo ritorno in studio per conoscere meglio il nuovo tronista Raselli: "Lei mi è piaciuta molto, sia da corteggiatrice che da tronista" ha scritto un utente su Instagram, proseguendo "ha spiazzato tutti con la sua scelta finale.

Forse per paura... però Giulio sarà sul trono quest'anno. Chissà se sta pensando a qualche colpo di scena andando a corteggiarlo. Nella vita l'orgoglio va messo da parte per amore". L'ex tronista ha apprezzato tale commento mettendo un "like".

Come mai l'ex protagonista del Trono Classico ha messo "mi piace" al parere di chi le suggeriva di tornare sui suoi passi e riproporsi a Raselli? Che nella testa di Giulia ci sia davvero l'intenzione di tornare a U&D per rivestire i panni di corteggiatrice di un ragazzo che è stato suo spasimante solo pochi mesi fa?