L'attesissima seconda stagione di Temptation Island sta per iniziare. Dopo aver svelato quali fossero le sei coppie di innamorati che quest'anno hanno deciso di mettersi in gioco per capire quanto sia vero e puro il loro sentimento, dopo aver pubblicato alcuni video spoiler di quello che sta succedendo durante le registrazioni nei due villaggi sardi: finalmente è stata svelata la data della prima puntata di questa seconda stagione.

Nel profilo Instagram del programma, nelle ultime ore, è stato pubblicato un post per informare i tanti telespettatori che la prima puntata verrà trasmessa lunedì 9 settembre.

Manca veramente pochissimo alla messa in onda del docu-reality show e intanto la redazione continua a pubblicare, sempre sullo stesso profilo Instagram, nuovi video spoiler di quello che sta succedendo nei primi giorni di registrazione e che i telespettatori potranno vedere nel corso delle puntate.

Dopo il filmato di Er Faina, chiamato nel pinnettu per vedere un video della fidanzata Sharon Macri, dopo aver visto Serena conoscere sempre di più il tentatore Alessandro, e dopo il video di Nathalie Caldonazzo mentre balla con un tentatore ed il fidanzato mentre conosce sempre di più la tentatrice Zoe, è stato pubblicato un nuovo video sulla coppia formata dall'attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo.

Ciro Petrone scappa dal villaggio

Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo hanno deciso di partecipare alla seconda edizione del programma (come spiegano nel video di presentazione) per superare quello che gli è successo circa 8 mesi fa, cioè quando Federica ha scoperto che l'attore chattava con altre ragazze. Nel filmato Ciro afferma di pensare di essere cambiato e di avere tanta voglia di dimostrarlo a lei.

Federica invece è convinta che partecipare a Temptation Island Vip sia l'occasione della vita per loro e per il loro rapporto.

Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo filmato spoiler molto interessante e che sicuramente incuriosirà i telespettatori. Nel video si vede l'attore di Gomorra mentre scappa dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la fidanzata. Dalle immagini emerge chiaramente quanto l'attore sia preoccupato (non si sa ancora per quale motivo) e quanto sia importante per lui raggiungere Federica.

Nonostante sia circondato da gran parte della produzione e della troupe televisiva, queste non riescono a fermarlo, o almeno questo è quello che viene mostrato nell'ultimo video pubblicato dalla trasmissione.

Dalle prime anticipazioni di questa seconda edizione sembra sempre più probabile che saranno tanti i colpi di scena che coinvolgeranno le sei coppie e che potranno confermare la tendenza del reality show a godere di un sempre più ampio numero di telespettatori: com'è successo quest'anno con Temptation Island, che è arrivato a raggiungere i 4 milioni di telespettatori.