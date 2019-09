Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati. L'attrice romana, 39 anni, e il cantante livornese, 32, si sono uniti in gran segreto, ieri sabato 7 settembre, a Grosseto. A dare la notizia delle nozze blindatissime è stato il sito Livorno Today. I due innamorati hanno preferito non svelare a nessuno la data del loro fatidico sì, in maniera da non far trapelare la notizia prima dell'evento.

La celebrazione si è svolta in un suggestivo resort nella maremma toscana, dove i festeggiamenti sono stati animati da parenti e amici della coppia. Inoltre, non sono mancati colleghi appartenenti al mondo del cinema e della musica.

Carolina e Francesco sposi: i dettagli della cerimonia

Carolina e Francesco sono convolati a nozze con rito civile e la cerimonia si è tenuta all'aperto in un campo di ulivi.

Per l'evento è stato preparato un altare verso cui la Crescentini si è avvicinata assieme ad un gruppo di coloratissime e vivaci damigelle. Lei emozionatissima non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione. Entrambi indossavano abiti total white firmati Gucci: in particolare l'attrice ha optato per un lungo abito bucolico, con tanto di coroncina di fiori portata sul capo. Tra i presenti c'era anche Andrea Appino, frontman degli Zen Circus nonché testimone dello sposo Francesco Motta.

Le prime voci sul matrimonio tra Carolina e Motta

Le prime indiscrezioni sulle nozze tra Carolina Crescentini e Francesco Motta erano in circolazione già da diversi mesi, ma è in occasione della partecipazione di Motta al Festival di Sanremo 2019 che il Gossip si era fatto davvero bollente. Dietro le quinte c'era già chi assicurava che l'artista sul palco ad esibirsi e la bella Carolina, tra gli spettatori del teatro Ariston, fossero già convolati a nozze segretamente prima dell'arrivo della 69esima edizione del Festival della canzone italiana.

Chiaramente, tra chi li conosce, la loro voglia di fare il grande passo era già nell'aria, ma quelle voci si rivelarono prive di verità.

Ieri, invece, Francesco e Carolina, il grande passo lo hanno fatto davvero. Nel loro stile particolarissimo e fuori dal comune, non hanno rivelato a nessuno ciò che stava per succedere e soltanto chi è stato davvero attento ha notato un insolito conto alla rovescia sul profilo Instagram della bella attrice romana.

Due giorni fa la Crescentini ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono abbracciata alla propria dolce metà, con gli hashtag "tic tac" e "shhh", a richiamare il silenzio sull'evento incombente. Oggi, quel post non è più un mistero ed è stato tempestato da una pioggia di commenti di auguri da parte dei fan.