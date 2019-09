Javier Martinez dopo aver partecipato a Temptation Island in veste di tentatore, ha acquistato una grande popolarità. Secondo alcune indiscrezioni, il bell'iberico scenderà le scale di Uomini e donne per corteggiare Sara Tozzi. Nei giorni scorsi si mormorava di un possibile trono di Javier Martinez. La notizia fin da subito aveva fatto il giro dei social ed aveva acquistato il consenso di tanti telespettatori.

In effetti sono molte le persone che sono rimaste colpite dal giovane mentre consolava Ilaria Teolis durante l'esperienza nel docu-reality di Canale 5. Alla fine però la redazione ha preferito virare su Alessandro Zarino e Giulio Raselli.,

Si è diffusa la voce che lo spagnolo entrerà nel cast del dating condotto da Maria De Filippi. Il ruolo di Javier sarà quello di corteggiatore. A quanto pare l'ex tentatore sarebbe rimasto colpito dalla presentazione ufficiale della tronista modenese, tanto da andarla a conoscere.

Considerati i trascorsi televisivi di Javier, alcuni ragazzi presenti in studio hanno alimentato dei dubbi sul reale interesse del giovane nei confronti della nuova tronista.

Nonostante le polemiche del momento, pare che Sara non abbia avuto alcuna esitazione a portare in esterna il bel Martinez. Stando alle anticipazioni fornite da una talpa del Il Vicolo delle News, l'esterna tra Sara e Javier sarebbe andata molto bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Dunque, solo il tempo saprà dire se tra i due giovani potrà funzionare per il tutto il percorso. A questo punto tutte le voci di un possibile trono per Javier Matinez sono smentite.

Uno dei corteggiatori ambirebbe al trono

Durante la seconda puntata di Uomini e Donne, gli occhi saranno puntati su uno dei corteggiatori. Secondo quanto svelato da Il Vicolo delle News, Giulia Quattrociocche per conoscere meglio le intenzioni dei suoi corteggiatori li avrebbe ascoltati nella casetta.

Una volta tornata in studio, Luca e Francesco, ignari dei microfoni ancora aperti, si sarebbero lasciati andare ad alcune confidenze. In particolare, Francesco avrebbe confessato di non essere interessato a nessuna delle due troniste. Infine, il giovane avrebbe lasciato intendere di essere interessato al trono. In seguito a tale affermazione, la Quattrociocche ha deciso di eliminare nell'immediato Francesco.

Al contrario Sara Tozzi, in un primo momento, avrebbe deciso di tenere in gioco il corteggiatore arrivato a Uomini e Donne. Di fronte alla decisione della modenese, sarebbe rimasta perplessa anche Maria De Filippi. Anche in questa circostanza, solo il tempo svelerà la reale strategia adottata dalla Tozzi.