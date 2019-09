Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia non soltanto dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. Ieri sera, infatti, i due sono stati al timone della serata finale del Festival di Castrocaro trasmessa su Rai 2 dove tra le altre cose si sono lasciati andare anche a delle dediche d'amore importanti in diretta tv e si è parlato anche di un possibile secondo matrimonio, tanto che Simona Ventura si è già proposta come testimone di nozze per la coppia più chiacchierata e al tempo stesso amata dello showbiz italiano.

Castrocaro, Belen e Stefano pronti per il secondo matrimonio?

Simona Ventura, che vestiva i panni di giurata dello show di ieri sera, ha tirato in ballo il rumors sul possibile secondo matrimonio tra Belen e Stefano, dicendo che nel caso in cui ciò accadesse per davvero, lei vorrebbe fare da testimone, dato che è sempre stata una fan di questa coppia e ha sperato fino alla fine in un loro ritorno di fiamma che è arrivato seppur dopo qualche anno di separazione.

A tale affermazione la reazione di Stefano De Martino è 'stata tutto un programma'. Il ballerino e ormai conduttore e volto di punta di Rai 2 ha reagito con un sorriso sornione, senza smentire quindi la possibilità che queste nozze-bis con la sua amata Belen ci siano per davvero nel corso dei prossimi mesi.

Intanto ieri sera Belen ha voluto spiazzare il padre di suo figlio con una dedica d'amore fatta in diretta tv.

La showgirl argentina, infatti, ha scritto 'Ti amo Stefano' sul pianoforte dove di lì a poco si sarebbe esibito Gigi D'Alessio e poi ancora si è cimentata con De Martino in un tango super-passionale che ha scaldato i cuori del pubblico e della giuria di Castrocaro.

Flop di ascolti per la coppia Belen-Stefano su Rai 2

In attesa di scoprire cosa succederà e se la coppia Belen-Stefano convolerà per davvero a nozze un'altra volta, va detto che il risultato auditel della serata finale di Castrocaro non è stato proprio dei migliori.

Lo show, infatti, ha registrato una media di appena 1 milione di spettatori su Rai 2 fermandosi al 5.50% di share.

Numeri decisamente sottotono per la prima serata della rete diretta da Carlo Freccero che tuttavia quest'anno punterà tantissimo sul ballerino napoletano. Stefano, infatti, è stato già scelto come nuovo padrona di casa di Stasera tutto è possibile, lo show del prime time di Rai 2 condotto fino allo scorso anno da Amadeus.

Belen, invece, dopo questa parentesi in casa Rai, tornerà nuovamente a Mediaset: da qualche settimana sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales, lo show di punta del sabato sera di Canale 5, che vedremo in onda a partire da fine settembre.