Belen Rodriguez e Stefano De Martino da quando sono tornati insieme non intendono più nascondersi. La coppia appare agli occhi di tutti più innamorata di prima, tanto che sembrano non essersi mai lasciati. Nelle scorse ore la più grande di casa Rodriguez ha pubblicato una nuova dedica al consorte, che ha stupito proprio tutti.

I due coniugi per suggellare l'intesa ritrovata si sono regalati una lunga vacanza tra l'Italia e la Spagna, dove si mormora che abbiano acquistato una nuova villa.

Una volta archiviati i primi impegni di lavoro, adesso la coppia si trova al fresco della montagna in compagnia di Santiago.

Nonostante Belen avesse confessato di non voler più mettere in piazza la sua vita privata, sembra che non possa fare a meno di mostrare la sua felicità al mondo.

La sorella di Cecilia e Jeremias questa mattina tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto, mentre si trova al fianco dell'ex ballerino di Amici.

La modella per l'occasione ha deciso di regalare delle parole dolcissime al suo uomo, accompagnate da un emoticon: "Tu sei la mia forza". D'altro canto la replica del destinatrio del messaggio non si è fatta attendere. De Martino ha risposto alla madre di suo figlio con un cuore: nessuna parola in particolare, ma un grande gesto.

Di fronte a tanta dolcezza anche i più duri di cuore non hanno esitato a mettere un like alla foto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

In poco tempo all'indirizzo dei due coniugi sono arrivati molti commenti positivi: "Vi auguro amore eterno", "Bellissimi", "Stupendi". Alcuni fan della coppia da sempre hanno sperato in un ritorno di fiamma fra i due, tanto che non si erano mai rassegnati al loro addio. Altri invece, nonostante siano apparsi piuttosto critici nei confronti della coppia si sono ricreduti dopo la reunion.

Non a caso ad oggi la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez risulta essere una delle coppia più amate del mondo dello spettacolo.

Marcello Sacchetta: fa chiarezza sull'amicizia con De Martino

Durante il periodo trascorso ad Amici, Stefano De Martino aveva instaurato un bel rapporto con il collega Marcello Sacchetta. Da quando il ballerino partenopeo però è tornato insieme a Belen, dei due ex colleghi si sono perse le tracce. Alcuni pettegolezzi hanno ipotizzato che Marcello e Stefano non si parlino più proprio per via della modella argentina.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il diretto interessato. Incalzato dalle domande dei follower, Marcello ha detto: "Non mi piace fare Gossip, sono felice per lui e per la sua famiglia". Anche se Marcello Sacchetta ha fatto il punto della situazione, sembra non aver chiarito del tutto in che rapporti si trovi con De Martino.