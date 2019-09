È stato un risveglio davvero emozionante quello che ha avuto oggi, 18 settembre, Chiara Ferragni. L'influencer, infatti, è stata informata del fatto che il documentario sulla sua vita ha esordito al primo posto del botteghino: dopo un solo giorno di proiezione in quasi tutti i cinema d'Italia, il film "Unposted" ha raccolto un incasso di oltre 500mila euro e un ottimo riscontro da parte del pubblico.

La Ferragni al settimo cielo: il suo film conquista i fan

Sebbene la critica abbia "stroncato" il suo progetto con recensioni piuttosto cattive, Chiara Ferragni non si è lasciata buttare giù ed ha continuato a credere nel documentario che ha girato sulla sua vita. Dopo aver presentato il film in anteprima al Festival di Venezia, l'influencer ha informato i suoi tantissimi fan che dal 17 settembre (e per soli tre giorni) la pellicola sarà disponibile in quasi tutte le sale d'Italia (fatta eccezione per qualcuna che si è rifiutata di proiettarlo).

Ieri, dunque, "Unposted" ha debuttato al cinema e i numeri che ha fatto registrare, sono da record. È stata la stessa imprenditrice a rendere pubblici gli incassi che ha ottenuto il suo documentario in un solo giorno, incassi che gli hanno permesso di esordire al primo posto nel box office.

"Oltre 51mila spettatori e miglior partenza del 2019 per un film italiano. Che dire? Grazie, vi amo. Spero che continui a piacervi", ha scritto la moglie di Fedez stamattina sotto ad un post con il quale ha comunicato i risultati inaspettati che ha raggiunto il suo ambizioso progetto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Fedez

"Unposted", dunque, è il film italiano che ha incassato di più nel primo giorno di proiezione quest'anno (oltre 500mila euro), un vero e proprio record se si pensa che la sua presenza al cinema sarà limitata essendo un documentario.

Chiara a sorpresa nelle sale per promuovere 'Unposted'

Prima di scoprire il grande riscontro di pubblico che ha avuto il film sulla sua vita, Chiara Ferragni aveva deciso di sorprendere alcuni fan presentandosi senza preavviso in due diversi cinema in provincia di Milano: mentre la gente aspettava di assistere alla proiezione di "Unposted", in sala si è palesata la protagonista, che li ha intrattenuti ed ha girato dei video con loro.

Sul seguitissimo profilo Instagram dell'influencer, inoltre, è possibile leggere i tanti commenti che le stanno arrivando in direct sul documentario: la moglie di Fedez, infatti, sta leggendo tutte le recensioni che i fan le stanno inviando sul film e li sta ringraziando uno ad uno repostando i loro dolci messaggi.

Se la critica non ha apprezzato particolarmente il progetto cinematografico della Ferragni, il pubblico sembra essere del parere opposto.