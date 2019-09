Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare del vestito che chiara ferragni ha indossato qualche giorno fa a Portofino, in occasione del primo anniversario di nozze con Fedez. L'abito nero trasparente che la fashion blogger ha sfoggiato per le strade della cittadina ligure, ha scatenato le critiche di molti utenti della rete, che l'hanno definito "la morte del buon gusto".

La Ferragni presa di mira sui social: 'Ma come sei vestita?'

Qualsiasi cosa faccia o dica Chiara Ferragni, scatena la reazione degli utenti della rete.

Oggi, lunedì 2 settembre, l'influencer è stata aspramente criticata per il look che ha sfoggiato a Portofino lo scorso weekend. Osservando le foto che la ragazza ha pubblicato su Instagram per celebrare il primo anniversario di matrimonio con Fedez, in tanti si sono accorti dell'abito piuttosto particolare che ha indossato per le strade della città ligure.

La mamma di Leone, infatti, ha optato per un vestito nero, la cui gonna era totalmente trasparente: la biancheria intima che la fashion blogger indossava (in pendant con l'abito), era facilmente visibile a tutti quelli che l'hanno incontrata.

Inutile dire che sono tantissimi i commenti di disapprovazione che sono stati scritti sotto al post dell'imprenditrice, la maggior parte dei quali hanno contestato l'abbigliamento troppo audace che la stessa ha utilizzato per un'occasione così importante e formale.

"Cara Chiara, io credo che tu sia una bella ragazza, quasi una bambolina. Permettimi di dirti che quest'abbigliamento è di dubbio gusto. Non penso tu abbia bisogno di esporre il fondoschiena con un abito che non ti si addice", ha digitato qualcuno, trovando ampi consensi soprattutto tra gli utenti di IG.

Più diretta, invece, è stata la persona che ha scritto: "Ma come ti sei vestita? Oscena". Qualcun'altro, invece, ha definito l'outfito della Ferragni come "la morte del buon gusto", altri hanno paragonato il suo portamento a quello di un camionista.

Chiara felice per l'uscita del documentario sulla sua vita

Mentre sul web si discute del look esagerato che ha sfoggiato a Portofino pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha deciso di spostare l'attenzione su un progetto al quale tiene tantissimo: a breve, infatti, uscirà nelle sale il documentario sulla sua vita.

Si intitola "Unposted" il film nel quale l'influencer racconta la sua scalata al successo e sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia. A pochissimo tempo da questo importante evento, la moglie di Fedez ha condiviso sul suo account Instagram un video risalente al giorno in cui ha saputo che questo docu-film sarebbe stato proiettato alla Mostra e successivamente nelle sale per tre giorni.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime quando ha raccontato la forte emozione che stava provando nel vedere realizzato uno dei suoi più grandi sogni.