La notizia del divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è arrivata inaspettata nel corso dell'estate: la coppia stava insieme ormai da dieci anni, di cui otto mesi di matrimonio, ma il loro legame evidentemente non è bastato a proseguire la loro storia d'amore. Il motivo ufficiale della rottura, divulgato dai diretti interessati tramite un comunicato, è la volontà di entrambi di focalizzarsi sulle loro carriere.

Nel corso degli ultimi mesi però Miley Cyrus è stata vista spesso in compagnia di Kaitlynn Carter e, negli ultimi giorni, l'attrice e la blogger hanno deciso di uscire allo scoperto: sono state infatti immortalate mentre passeggiavano per le vie di Los Angeles mentre si abbracciavano e si scambiavano gesti affettuosi. In quell'occasione Miley e Katitlynn indossavano entrambe pantaloni chiari, occhiali da sole e maglietta nera.

Non solo, ma avevano anche la stessa lunghezza di capelli.

Solo la settimana prima invece, sono state immortalate a New York - la città dove hanno iniziato a convivere - e in quell'occasione erano vestite in pendant. E ancora, alla show della settimana della moda indossavano entrambe abiti scuri. La coppia sembra ormai inseparabile, entrambe sembrano sentirsi libere di potersi vivere la loro storia d'amore.

Primi avvicinamenti tra le due ragazze

La blogger Kaitlynn Carter è diventata famosa - oltre che per essere l'ex moglie di Brody Jenner, figlio di Bruce e Linda Thompson - per essere stata in vacanza, questo agosto, con Miley in Italia. E' con lei che la cantante, sul lago di Como, si è lasciata andare ad un lungo bacio, prontamente immortalato dai paparazzi. Dopo quell'episodio le due ragazze si sono presentate insieme, mano nella mano, all’after party degli MTV Music Video Awards.

Nessuna delle due ha mai spiegato la natura del loro rapporto, ma ormai non sembra ci sia bisogno di parole per descrivere il sentimento che le unisce.

A confermare la loro storia d'amore alcune dichiarazioni rilasciate al Magazine People e un'altra rilasciata a E! News da due fonti, le quali hanno fatto sapere che la scelta di stare insieme abbia reso le due dive "molto felici", che "Miley sta benissimo con Kaitlynn" e infine, che la blogger per Miley è stata di grande aiuto: "L’ha supportata in un momento non facile, ma è vero anche il contrario, ossia che la cantante ha dato una mano alla blogger per dimenticare il vecchio amore". Recentemente inoltre la coppia è andata felicemente a convivere a New York.

Il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth

La notizia del divorzio tra i due attori è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche perché la loro storia andava avanti, tra alti e bassi da oltre dieci anni. La motivazione reale che abbia spinto la coppia ha lasciarsi definitivamente non è stata mai rivelata, anche se molte sono le accuse che il web ha rivolto alla cantante, accusata di aver tradito il marito.

Su questo tema è voluta intervenire proprio Miley, che a fine agosto ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, ammettendo di aver commesso molti errori nella sua vita ma di non aver mai tradito Liam.

A presentare la richiesta ufficiale di divorzio è stato l'attore e a seguito di questo la coppia ha deciso che i quindici animali che possiedono (sette cani, due cavalli, due pony, tre gatti ed un maialino) saranno affidati alla custodia di Miley, da sempre molto legata a loro.