Nuovo spazio incentrato sulla telenovela spagnola di successo Una vita, sempre ricca di colpi di scena. Samuel Alday continuerà a mostrare la sua malvagità nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Il marito di Blanca Dicenta non appena verrà a sapere che la nuova protagonista Lucia Alvarado ha ricevuto una grande quantità di denaro da un vecchio conoscente, approfitterà della situazione per riprendersi economicamente.

Il fratello di Diego arriverà addirittura ad allearsi con Joaquin, per poter risolvere i suoi problemi finanziari avuti a seguito della distruzione della sua galleria. Purtroppo la cugina di Celia cadrà nelle grinfie del figliastro minore di Ursula che fingerà di amarla, nonostante Padre Telmo tenterà più volte di farle aprire gli occhi.

Il marito di Blanca cade in rovina, Telmo sospetta dell’Alday

A breve i telespettatori italiani assisteranno alla fuga di Blanca, Diego, e Moises.

Samuel dopo essere stato abbandonato dalla moglie, avvierà una nuova attività, poiché diventerà il proprietario di una famosa galleria d’arte con l’aiuto della new entry Lucia. Durante l’inaugurazione accadrà un tragico avvenimento, che farà cadere l’Alday in rovina, a causa di un attentato causato dagli anarchici. A questo punto il figliastro minore di Ursula si renderà conto di trovarsi in delle pessime condizioni economiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Nel frattempo la cugina di Celia continuerà a dimostrare di essersi presa una vera e propria cotta per il marito della Dicenta Junior. In diverse occasioni la Alvarado si confiderà con Padre Telmo, colui che le ha salvato la vita nel bel mezzo dell’esplosione della bomba. Lucia dirà al parroco di essersi innamorata di un uomo che non ricambia i suoi sentimenti. Il sacerdote arrivato ad Acacias 38 su richiesta del priore Espineira proprio per fare delle indagini sulla parente di Celia, le darà una mano.

Telmo farà di tutto per proteggere la donna dal malvagio Samuel. Il parroco non si sbaglierà affatto a dubitare del minore degli Alday, visto che il diretto interessato inizierà ad avvicinarsi a Lucia soltanto per convenienza.

Lucia riceve una grande eredità, Samuel supera la crisi economica

Prima di arrivare a questa svolta, Lucia scoprirà le sue reali origini, ovvero di essere la figlia dei marchesi Valmez, che si videro costretti a non rendere pubblica la sua nascita, poiché essendo dei fratellastri non potevano mettere al mondo degli eredi.

Dopo aver scoperto la sconvolgente verità, la Alvarado farà arrivare nel quartiere iberico il suo tutore Joacquin, l’uomo che l’ha cresciuta. Ijn seguito Lucia riceverà una cospicua eredità, precisamente un vitalizio mensile corrispondente a 1000 pesetas da parte di un marchese di Salamanca: Samuel coglierà l’occasione al volo per risollevarsi dalla crisi economica. Il fratello di Diego farà credere a Lucia di ricambiare il suo amore per poter mettere le mani sul generoso lascito. La strategia del marito di Blanca funzionerà perfettamente, dato che l’ingenua cugina di Celia lo aiuterà. Intanto il minore degli Alday farà amicizia anche con Joaquin, mentre Padre Telmo verrà messo in guardia dal mafioso Jimeno Batan. Quest’ultimo inviterà il prete a prendere le distanze da Samuel, precisandogli che è coinvolto in dei loschi affari. Successivamente la situazione si complicherà, poiché il nuovo sacerdote e Lucia si renderanno conto di essere fatti l’uno per l’altra. Il prelato quindi si vedrà costretto a fare una scelta, ovvero decidere se smettere di fare la sua professione per stare al fianco della Alvarado.