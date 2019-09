Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio all'improbabile feeling tra Renato e Adele. C'è da sottolineare che questa storyline inizialmente manterrà dei toni alquanto leggeri, soprattutto quando l'uomo si convincerà che i suoi sentimenti potrebbero essere ricambiati.

In un secondo momento, però, Renato si renderà conto di aver compiuto un passo falso e dovrà fare i conti con l'amara realtà.

Purtroppo, dopo essere stato rifiutato dalla donna di cui si era invaghito, Poggi sfogherà la sua frustrazione verso gli amici più cari.

Nel frattempo la storia d'amore tra Marina e Fabrizio sembrerà procedere a gonfie vele, ma Roberto cercherà di mettere in guardia l'imprenditrice per provare a smorzare il suo eccessivo entusiasmo.

Il rifiuto di Adele e la delusione di Renato

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole in onda su Rai 3, si assisterà effettivamente ad un avvicinamento tra Adele (Sara Ricci) e Renato (Marzio Honorato), i quali trascorreranno anche dei piacevoli momenti insieme.

Poggi però fraintenderà l'atmosfera di cordialità e amicizia venutasi a creare, convincendosi che il suo interesse verso la donna sia di natura sentimentale e che costei provi le stesse sensazioni.

Per il momento gli spoiler non riportano cosa accadrà esattamente tra i due, ma comunque si apprende che Renato non riuscirà a reprimere i suoi sentimenti e commetterà un passo falso che spingerà Adele ad allontanarlo. L'uomo, inevitabilmente, dovrà scontrarsi con quest'inatteso rifiuto, e la sua reazione non sarà delle migliori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La crisi tra Nadia e Renato

Renato proverà a sfogare la sua rabbia prendendosela con il povero Diego (Francesco Vitiello) e con la compagna Nadia (Magdalena Grochowska).

Raffaele (Patrizio Rispo), dispiaciuto per l'atteggiamento inappropriato dell'amico, cercherà di correre ai ripari parlando con Nadia per rassicurarla, ma dovrà rinunciare ai suoi buoni propositi nel momento in cui farà una scoperta sorprendente.

La crisi tra Nadia e Renato, dunque, sembrerà ormai insormontabile, e la coppia apparirà più distante che mai.

Marina nuovamente innamorata

Dopo essersi scontrato con suo zio in cerca della verità e per difendere Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti) si avvicinerà sempre di più alla Giordano. I due cominceranno a fare coppia fissa e il loro rapporto si farà sempre più intenso, sostenuto anche da una notevole complicità.

Successivamente Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vedendo l'imprenditrice così presa dai sentimenti, cercherà di farla tornare con i piedi per terra, ma la donna stavolta non vorrà sentire ragioni e deciderà che per lei è giunto il momento di lasciarsi andare all'amore.