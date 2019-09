Miss Italia, il famoso concorso che incorona la ragazza più bella d’Italia dall'ormai lontano 1939, celebra a Jesolo la sua ottantesima edizione. La finale sarà trasmessa in televisione dal PalaInvent, in prima serata su Rai 1, venerdì 6 settembre 2019 a partire dalle ore 21:25. Oltre alle partecipanti al concorso, provenienti dalle varie regioni italiane, sul palcoscenico si avvicenderanno anche vari ospiti. La vincitrice riceverà lo scettro e la corona dalla Miss uscente Carlotta Maggiorana. La patron del concorso è sempre Patrizia Mirigliani.

La finalissima dell'ottantesima edizione di Miss Italia

Venerdì 6 settembre a Jesolo sarà eletta la reginetta di bellezza dell'ottantesima edizione di Miss Italia.

La finalissima del più famoso concorso di bellezza nazionale quest'anno tornerà a essere trasmessa dalla rete ammiraglia Rai che diffonderà le immagini della diretta televisiva a partire dalle ore 21:15 circa. Il presentatore della serata sarà Alessandro Greco che sarà in Veneto accompagnato dalla moglie Beatrice Bocci, seconda classificata al concorso nel 1994.

La madrina di questa edizione sarà l'attrice Gina Lollobrigida, che partecipò a Miss Italia nel 1947 classificandosi terza alle spalle di Lucia Bosè e di Gianna Maria Canale. Riguardo alla gara, la Miss Italia 2019 sarà votata esclusivamente dai telespettatori con il meccanismo del televoto, mentre un'apposita giuria di Miss di ieri assegnerà una fascia speciale.

Le Miss Italia più famose degli ultimi anni

Senza andare troppo indietro nel tempo, negli ultimi trent'anni il concorso di Miss Italia ha regalato numerose interpreti alla tv, al cinema e allo spettacolo.

Nel 1991 a risultare la ragazza più bella d'Italia fu l'appena sedicenne Martina Colombari, che successivamente ha intrapreso una brillante carriera di modella e ha partecipato a numerose produzioni televisive. Nel 1995 la corona di Miss Italia finì sulla testa della ventenne romana Anna Valle, ancora oggi interprete di varie fiction targate Rai e Mediaset, mentre nel 1996 a ricevere lo scettro fu Denny Mendez, la prima reginetta di colore del concorso.

Nel 2003 fu eletta la diciottenne siciliana Francesca Chillemi, che come la Colombari e la Valle ha partecipato e continua a partecipare a produzioni per la tv e per il cinema. Nel 2004, invece, fu la volta della diciottenne torinese Cristina Chiabotto, che negli anni seguenti alla vittoria del concorso si è cimentata soprattutto come presentatrice televisiva.

Nel 2008, infine, a vincere fu la catanese Miriam Leone, che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi ruoli importanti nel mondo del cinema, ma anche a condurre varie trasmissioni del piccolo schermo.