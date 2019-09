Nella prima puntata stagionale di Verissimo, su Canale 5, la nota influencer Giulia De Lellis ha raccontato il tradimento di Andrea Damante e ha parlato del suo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma stavo meglio senza", edito da Mondadori, in uscita martedì 17 settembre. Durante l'intervista alla conduttrice Silvia Toffanin, la ragazza ha spiegato che ha trovato del materiale sospetto sul pc del suo ex fidanzato e così ha cominciato ad indagare fino a scoprire l'amara verità che l'ha ferita tremendamente. Inoltre, l'influencer ha svelato che c'è stato più di un tradimento da parte del'ex tronista.

Giulia De Lellis racconta tutti dettagli del tradimento a Verissimo

Giulia De Lellis ha esordito così: "Racconto nel libro solo quello che voglio far sapere". Ma poi la giovane romana si è sbottonata dicendo: "Come ho scoperto che lui mi tradiva? Sono tornata a casa, ho accesso il computer e ho trovato foto, dei filmati ed e-mail strane e così sono ad andata ad indagare tutto. Si tratta di tradimento fisico e anche altro, ho letto parole che non mi erano piaciute".

Poi l'influencer ha rivelato le sensazioni che ha provato di in quel periodo buio: "Non ricordo bene, avevo una sensazione di calore, poi sentivo freddo, era qualcosa di contrastante. Stavo male, non ho chiamato Damante per giorni". Inoltre la De Lellis ha confessato di aver sperimentato il tradimento in passato: "Damante sapeva che avevo vissuto il tradimento in famiglia e lui l'ha fatto lo stesso".

La ragazza dichiara di essersi vendicata delle "corna", distruggendo la Play station, vestiti e tutte le cose che appartenevano al suo ex fidanzato.

Come se non bastasse, l'ex corteggiatrice ha aggiunto che Andrea avrebbe avuto più amanti: "È stato più di un tradimento, con più donne. Quando l'ho scoperto, ho visto che di candidate ce n'erano tante, circa una decina. Ma per me ne era sufficiente una per sentirmi così.

Io ho chiamate tutte le probabili amanti e le ho interrogate tutte". Infine Giulia ha confidato che Andrea l'aveva ricercata dicendole di ricominciare: "Ha provato a riconquistarmi, non avevo più fiducia in lui, ma per colpa della mia debolezza ho ceduto. Così abbiamo ripreso a vederci, ma non è durata. Non ho l'attitudine di perdonare e di proseguire. Il perdono è come l'altezza o ce l'hai o non ce l'hai".

Giulia De Lellis e l'amore con Andrea Iannone

Giulia De Lellis ha infine raccontato della sua nuova storia d'amore con il motociclista Andrea Iannone, l'uomo che le ha fatto ricredere nell'amore dopo il grande dolore di essere stata tradita: "E' la mia persona e l'ho capito subito. Per ora ci godiamo il presente e a volte fantastichiamo sul futuro. Il mio desiderio sarebbe quello di diventare madre".