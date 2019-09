Non c’è pace per Damiano Er Faina. Il romano questa volta è finito nel mirino di Lidia Vella. Tra i due non è mai corso buon sangue. La gieffina ai tempi del Grande Fratello, in più occasioni è stata oggetto dei video di Damiano. La Vella dopo essere stata ospite a Radio Radio nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha detto la sua sulla partecipazione di Damiano Coccia al reality dell’amore.

La giovane senza troppi peli sulla lingua è stata chiara: “A me è venuto il dubbio che forse, sotto sotto, non stiano neanche insieme. Io la butto la tanto poi si viene a sapere”.

A quel punto Giada Miceli ha cercato di far sbilanciare la sua ospite. Lidia Vella allora ha aggiunto che stando ad alcune voci, Damiano Er Faina e Sharon Macrì non sarebbero realmente fidanzati: “Secondo me non stanno insieme, al massimo è una frequentazione fresca fresca”.

La Vella avrebbe confessato che non si stupirebbe se Damiano stesse solamente recitando una parte, visto che anche sul web fa altrettanto.

In realtà l’ex gieffina non è stata la prima ad accusare Damiano Er Faina di essere fidanzato per finta con la sua Sharon. Nei giorni scorsi anche Sossio Aruta aveva ipotizzato in fidanzamento finto, da parte dello youtuber. Le affermazioni di Lidia Vella al momento rimangono solo delle ipotesi. Non c’è stata nessuna conferma o smentita sul finto fidanzamento tra Damiano e Sharon, seppur i due formino una coppia da solamente 6 mesi.

Lidia Vella racconta un aneddoto sull’astio con Er Faina

Lidia Vella durante l’intervista radiofonica ha raccontato un aneddoto sull’astio con Damiano Er Faina. Stando al racconto della giovane, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia con sua sorella, una sera avrebbe incontrato Damiano Coccia in discoteca. Lo youtuber dopo averle avvicinate e rivolgendosi a Gessica avrebbe confessato di non aver nulla contro le due ragazze, tanto che le cose dette nei suoi video farebbero solo parte di questioni di lavoro.

A quel punto la sorella gemella di Lidia, ignara dell’accaduto, avrebbe chiesto al romano chi fosse. Da quel giorno Damiano, forse perché ferito nell’orgoglio, le avrebbe prese di mira.

Damiano e Sharon forse fuori da Temptation

Damiano Er Faina e Sharon Macrì avrebbero abbandonato Temptation Island. L’indizio sarebbe arrivato da uno spoiler della produzione. Per la precisione, Simone Bonaccorsi sarebbe stato chiamato nel pinnettu con i suoi compagni d’avventura.

In quell’occasione, i più attenti hanno notato che tra i vari protagonisti il grande assente era proprio Damiano Er Faina. A quanto pare il giovane avrebbe già chiesto un falò di confronto a Sharon, poiché infastidito da una frase pronunciata dalla romana.