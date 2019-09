Emma Muscat è nuovamente al centro del Gossip. Oltre al recente e presunto flirt con Luca Daffré, l'ex cantante di Amici sta facendo discutere per la breve liaison avuta con Federico Rossi di Benji e Fede. Infatti, quest'estate sono circolate alcune voci che confermerebbero che i due avrebbero avuto una relazione "fisica" che sarebbe stata oggetto della rottura tra Fede e Paola Di Benedetto. Sarà stato davvero così?

Nel frattempo la Muscat si è mostrata infastidita per ciò scrivono i siti di gossip e le testate giornalistiche, affermando che dovrebbero parlare della sua musica e non della sua vita privata. Sulla questione è intevenuta Deianira Marzano che ha attaccato la cantante maltese per il fatto che non abbia smentito i pettegolezzi che circolano sul suo conto.

Deianira Marzano fiume in piena contro la Muscat

"Presto vedrete quanto tempo avete sprecato a scrivere articoli su articoli su informazioni false.

Aspettate ancora un po' e vi prometto che avrete qualcosa di vero di cui parlare" ha scritto Emma Muscat riferendosi al suo nuovo disco e ai gossip su Federico Rossi e non solo. "Vorrei dire una cosa ad Emma perché io certe cose non le comprendo - ha esordito Deianira Marzano su Instagram - Noi non abbiamo detto che sei stata a letto con Federico Rossi ma sono uscite alcune interviste con Paola Di Benedetto che ha confermato di essersi lasciata.

Quindi, si è parlato di questo gossip". Poi ha aggiunto: "Queste voci non sono state smentite, non si è saputo più nulla. Possibile che nessuno smentisca con una certa autorevolezza? Quindi o non ne parlate proprio e fate gli artisti che vi concentrate sulla musica oppure smentite". Infine l'influencer "stana gossip" ha concluso: "Comunque ci può stare il fatto che non volete dare visibilità. Allora se non volete la visibilità non andate a punzecchiare la gente dicendo che scrive st...".

Non sono mancati i messaggi di alcuni fan della Marzano che confermerebbero che un amico del rapper Biondo avrebbe raccontato un episodio in cui Federico dei Benj e Fede e la cantante maltese Emma sarebbero andati oltre ad una semplice effusione. Insomma come si svilupperà questa vicenda? La Muscat deciderà di smentire tutto oppure farà finta di nulla? Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.

Emma e il presunto flirt con Luca Daffré

Emma Muscat avrebbe instaurato un rapporto piuttosto speciale con Luca Daffré, ex corteggiatore di a Uomini e Donne. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che sui suoi social ha svelato che l'ex fiamma di Angela Nasti sarebbe stato avvistato in compagnia dell'ex concorrente di Amici 17 al Mc Donald's di Milano. Inoltre, ci sarebbe un video che ritrae i due ragazzi a casa di amici.

Insomma, la frequentazione tra i due, nonostante le "sviate" dei diretti interessati, sembra procedere.