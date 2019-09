Cosa bolle in pentola tra Luca Daffrè ed Emma Muscat? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della ragazza da qualche ora, e più precisamente da quando sui social network ha cominciato a circolare un video che ritrae i due insieme a casa di amici. La cantante maltese e l'ex corteggiatore di Uomini e donne, dunque, si starebbero frequentando in gran segreto contro il parere di alcuni fan, che si sono opposti all'ipotetica relazione con commenti negativi scritti su Twitter.

Emma e Luca vicini dopo lo 'scoop' di Deinaira

Da quando Angela Nasti non l'ha scelto a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha fatto un po' perdere le sue tracce sui siti di Gossip. Soltanto qualche settimana fa, l'influencer Deianira Marzano aveva riportato la segnalazione di una persona che sosteneva di aver visto il bel modello in compagnia di Emma Muscat vicino ad un Mc Donald's di Milano. Dopo questo presunto "scoop", però, non si è più saputo nulla sui due ragazzi.

Oggi, alcuni blog tra cui "Vicolo delle News", hanno mostrato un video che conferma la frequentazione in corso tra l'ex corteggiatore e l'allieva di Amici 17. Sui social network, infatti, è stato caricato un filmato nel quale si vede la bella maltese a casa di amici a Verona: mentre la giovane è intenta a intonare un brano, Luca la sta ad ascoltare in un angolo della stanza.

La conoscenza tra la Muscat e Daffrè, dunque, prosegue lontano da occhi indiscreti: sebbene i due trascorrano del tempo insieme, sui profili social di entrambi non c'è traccia di questa frequentazione, probabilmente per non dare adito alle chiacchiere.

I fan di Emma contro il suo presunto nuovo amore

Da quando sul web ha cominciato a circolare il video che conferma il legame tra Emma e Luca, tanti fan della ragazza si sono esposti sui social network per commentare il tutto. Soprattutto su Twitter è possibile leggere dei pareri molto duri sulla storia d'amore che starebbero vivendo la cantante e il modello: a far storcere il naso ai sostenitori della giovane, è il suo passato sentimentale.

"Vergognati", hanno scritto alcuni sotto all'ultima foto che la maltese ha pubblicato sul suo profilo, "Prima stavi con Biondo, fai sch...", ha aggiunto qualche nostalgico che ancora non è riuscito a superare la rottura tra i due ex di Amici di Maria De Filippi.

Insomma, il pensiero che la Muscat possa aver voltato pagina accanto all'ex corteggiatore di Angela Nasti non rende felici alcuni dei suoi più affezionati ammiratori, che probabilmente speravano di rivederla tra le braccia del rapper con il quale ha fatto coppia fissa per oltre un anno.

Da parte dei due giovani, almeno per il momento, non è arrivata né una conferma né una smentita al gossip che li vorrebbe legati da un sentimento più forte dell'amicizia.