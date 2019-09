Si celebra il 25° compleanno di una delle serie televisive più famose ed amate e per l'occasione sono state realizzate 30 repliche del divano arancione del Central Perk (bar dove i protagonisti trascorrevano la maggior parte del tempo libero) dove i fan potranno così sedersi, come i loro idoli nella Serie TV-

Le 30 riproduzioni del divano saranno fedelissime (solo più resistenti per i moltissimi fan che arriveranno nelle città per sedersi tra i suoi cuscini) all'originale e verranno distribuite in diversi punti di tutto il mondo: dall'Empire State Building di New York al Jardin du Palais Royal di Parigi, passando ancora per il Royal Palace di Madrid, il Tower Bridge di Londra, Tokyo e Dubai.

Il Central Perk raggiunge Lucca e la Capitale

Per tutti gli appassionati della sitcom della NBC - giunta in Italia dopo tre anni - e delle simpatiche vicende dei protagonisti Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey e Phoebe e per chi vorrà per qualche istante provare "l'ebrezza" di sentirsi uno di loro, l'indimenticabile divano arancione che ha fatto quasi da co-protagonista ai sei ragazzi, sarà disponibile (dopo aver "presenziato" alla 76° Mostra del Cinema a Venezia, sostando nella hall dell'hotel Excelsior) a Roma, presso la Fontana del Tritone in Piazza Barberini nei giorni 21 e 22 settembre e l'altra copia la si potrà trovare a Lucca in occasione del Lucca Comics & Games Fan Event.

Il calendario di questa iniziativa è stato pubblicato la prima volta da Usa Today e poi condiviso e diffuso sui social.

25 anni di Friends!

L'idea di portare a spasso per il mondo il divano arancione del Central Perk è stata della Warner Bros, un modo per coinvolgere i fan - ma anche i semplici curiosi - nei festeggiamenti per il 25° compleanno del telefilm che ha fatto sorridere un po' tutti con le storie dei sei amici americani, dal 22 settembre 1994 fino al 2004, anno della chiusura della serie. Un omaggio ai fan che hanno l'hanno seguita fedelmente durante i dieci anni della sua messa in onda (godendosi, magari, anche le numerose repliche trasmesse dalle reti televisive italiane).

Alcuni episodi saranno invece proiettati nelle sale americane, permettendo ai fan di ripercorrere le esilaranti storie dei protagonisti come se guardassero un film al cinema.

Un appuntamento da non perdere per tutti quei "telefili" (appassionati di telefilm) che hanno voglia di impersonare uno dei sei famosi amici o semplicemente sorridere ricordandone le vicende, comodamente sdraiati tra i cuscini dell'iconico divano.

Un tour celebrativo che ha avuto inizio alla fine di agosto e che si concluderà il 19 ottobre, offrendo la possibilità - in ognuna delle città scelte - di vedere (e toccare con mano) il famoso sofà per 1 - 2 giorni.