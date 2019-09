L’ipotesi di un matrimonio bis per Belen Rodriguez e Stefano De Martino si fa sempre più insistente e, nella serata di ieri, ad alimentare le voci dei rumors ci ha pensato anche Simona Ventura. Stefano e Belen da quando hanno ritrovato l’intesa sono diventati inseparabili: la coppia dopo aver trascorso un lungo periodo di vacanza tra l’Italia, la Spagna e la Svizzera è tornata ad occuparsi degli impegni di lavoro e, dopo la co-conduzione della Notte della Taranta, i due coniugi nella serata di ieri sono saliti sul palco del Festival di Castrocaro per condurre la serata dedicata ai giovani talenti della musica nostrana.

Proprio in quest’occasione Simona Ventura, nel rinnovare l’affetto che prova verso questa coppia, si è lasciata andare su un presunto matrimonio-bis.

La conduttrice Rai, in veste di capo-giuria della manifestazione, ha ricordato gli inizi in salita della coppia: “Nato tra le polemiche nel 2013 e culminato con la nascita di Santiago”, queste sono le parole utilizzate dalla bionda conduttrice per descrivere il sentimento dei DeMartinez.

Super Simo poi ha aggiunto: “Il vostro è un grandissimo amore. Mi propongo come testimone alle vostre nozze-bis, se ci saranno”. Tra l’imbarazzo del momento, i diretti interessati hanno preferito scegliere la via del silenzio. Solamente il ballerino partenopeo ha accennato ad un sorriso, ma senza aggiungere nulla.

Da tempo si parla di un matrimonio della coppia in quel di Ibiza, per suggellare la ritrovata unione.

Tuttavia il gossip non è mai stato confermato né dalla più grande di casa Rodriguez, né dal suo amato. Dunque per capire cosa accadrà tra i due bisognerà dare solo spazio al tempo, l’unica cosa certa al momento è l’amore ritrovato per la coppia, che sembra essere indissolubile.

Castocaro: gaffe di Belu su Alex Baroni

Belen Rodriguez nella serata di ieri ha incantato il pubblico di Castrocaro e di Rai2, durante la conduzione del Festival con il marito.

Nonostante la coppia ce l’abbia messa tutta per non sbagliare nulla, una piccola gaffe è arrivata proprio dalla conduttrice argentina: tutto è successo al termine dell’esibizione di Riad con la cover di Cambiare. Stando a quanto detto da Belen, il brano era un inedito del giovane talento, ma in realtà quella canzone ha già un padre, Alex Baroni. Appena pronunciata la gaffe, Belu è stata bacchettata dal web: “Dite a Belen che la canzone è di Baroni e non del concorrente”.

Tuttavia il piccolo errore commesso dalla Rodriguez è finito subito nel dimenticatoio.

La coppia nel corso della serata si è resa anche protagonista di un siparietto romantico: durante l’esibizione di Gigi D’Alessio, Belen ha scritto sul pianoforte con le mani un bel ‘Ti amo’ indirizzato al marito. D’altro canto De Martino ha ricambiato con un sorriso.