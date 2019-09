Continuano le vicende dei protagonisti della amatissima soap turca "Bitter Sweet Ingredienti d'Amore”. La settimana che andrà dal 9 al 13 settembre, sarà la settimana conclusiva della prima stagione. Essa si concluderà con un lieto fine per tutti i protagonisti. Prima dell'epilogo però saranno ancora molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Hakan pagherà per aver ucciso i genitori di Bulut e Asuman finalmente si libererà del peso della menzogna che da tempo si porta dietro.

Asuman tenterà il suicidio

Tra i novelli sposi tutto procederà magnificamente, i due riusciranno finalmente a viversi alla luce del sole con gioia, anche se la signora Leman apparirà ancora scettica nei confronti della nuora e cercherà in ogni modo di metterla alla prova. Hakan invece continuerà a portare avanti il suo piano per insinuarsi definitivamente nella società di Ferit con la stretta complicità di Pelin.

L'uomo intanto continuerà a minacciare Asuman di mandare il video alle forze dell'ordine se sua sorella non divorzierà da Ferit. Per questo motivo la donna avrà un crollo e deciderà di farla finita. Si recherà all'ultimo piano di un edificio in costruzione con la chiara intenzione di mettere fine alla sua vita. Asuman verrà poi soccorsa da Deniz che riuscirà a farla ragionare. Ferit invece desideroso di dimostrare tutto il suo amore a Nazli organizzerà una piacevole serata per farle una sorprendente proposta di nozze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nazli si allontanerà da Ferit

A causa del diabolico piano di Hakan, Nazli sarà costretta ad allontanarsi da suo marito: l'uomo però non la prenderà bene e la costringerà a dire la verità sulle ragioni del suo bizzarro comportamento. Insieme Fatos cercherà invano le prove che la incastrano a casa di Muzzafer.

Ferit cercherà ancora di capire il reale motivo del comportamento di sua moglie, mentre Engine comincerà a capire di essere attratto da Manami.

Nazli deciderà di chiedere il divorzio

Per aiutare sua sorella ad evitare guai Nazli deciderà di divorziare da suo marito, ma comincerà a temere la sua reazione dopo tutto ciò che c'è stato tra loro. Le minacce di Hakan si estenderanno anche nei confronti della signora Leman. Tuttavia, Nazli scoprirà il legame tra Pelin e Hakan e grazie a questa scoperta, il suo compagno riuscirà ad allontanarla dalla sua azienda.

Al processo per il divorzio, i novelli sposi non convinceranno il giudice che invece di acconsentire alla loro richiesta, li spedirà in terapia.

Grazie alla complicità del piccolo Bulut, i coniugi Leman riusciranno a ritrovare la loro sintonia, nonostante tutti gli ostacoli presenti sul loro cammino. Asuman decisa a liberarsi di un peso racconterà tutta la verità a suo cognato che le prometterà di aiutarla. Tra Hakan e Ferit avverrà una colluttazione, al termine della quale il colpevole verrà arrestato insieme a Demet.

Dopo l'arresto di Hakan tutti appariranno felici e contenti, e nel corso dei festeggiamenti del capodanno Nazli farà una piacevole ed importante rivelazione a Ferit, che apparirà come il lieto fine che tutti aspettavano.