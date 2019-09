Da oggi, giovedì 19 settembre, su Canale 5 inizierà il segmento del Trono Classico di Uomini e donne. Oltre alla presentazione dei primi due nuovi tronisti, dal mondo di Temptation Island arriveranno il conduttore Filippo Bisciglia e la ex coppia composta da Katia Fanelli e Vittoria Collina.

Uomini e Donne, anticipazioni: Sara conosce i primi corteggiatori

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi presenterà al pubblico i primi due tronisti di questa stagione: Alessandro Zarino e Sara Tozzi; quest'ultima avrà anche la possibilità di conoscere i primi corteggiatori che, come al solito, verranno massacrati da Tina Cipollari.

Anche oggi, come è successo già ieri con David Scarantino e Cristina Incorvaia, verrà dedicato uno spazio a Temptation Island. In studio arriverà il conduttore Filippo Bisciglia, accompagnato dagli, ormai, ex Katia Fanelli e Vittoria Collina. I due si sono lasciati durante il falò di confronto finale; lui, all'interno del villaggio, aveva iniziato una sorta di liaison con la single Vanessa Cinelli (anche lei presente oggi in studio).

I due si scontreranno duramente, ma alla fine il sentimento di lei propenderà, al punto tale da farla scoppiare in lacrime e finire in un abbraccio consolatorio tra le braccia di lui.

Queste sono solo alcune anticipazioni in merito a ciò accadrà, per il resto non resta che seguire la nuova puntata: dalla 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.