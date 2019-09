La puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 18 settembre si è conclusa con un video di anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda la prossima settimana. In esso, si vede Gemma Galgani sfilare con un abito rosso in stile Marilyn Monroe che, sulla passerella, è stato alzato da un vento artificiale. Ciò che ne è seguito ha scatenato l'ilarità di Maria De Filippi e di Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari si è alzata in piedi per rimproverare la sua storica rivale.

È quindi nato uno dei soliti siparietti trash tra le due storiche protagoniste della parte dedicata a dame e cavalieri, dove le due donne si sono lanciate accuse reciproche tra risate e rimproveri.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma come Marilyn, Maria in lacrime

Dopo avere dedicato tre giorni al Trono Over, oggi Uomini e donne cederà la parola al Trono Classico e alla presentazione dei quattro nuovi tronisti.

Per poter seguire le vicende dei protagonisti più maturi, i telespettatori del programma dovranno attendere ancora qualche giorno, verosimilmente fino a lunedì 23 settembre. Nel frattempo, è stato mandato in onda un piccolo assaggio su ciò che accadrà nelle prossime puntate, in riferimento alla registrazione che è stata effettuata lo scorso 7 settembre agli studi Elios di Roma. Come mostrato dal video trasmesso ieri su Canale 5 (e oggi presente nei vari account dedicati al programma), Gemma Galgani parteciperà alla sfilata indossando un vestito rosso in stile Marilyn Monroe.

Quando si troverà sulla passerella, verrà lanciato un vento artificiale che alzerà l'abito mostrando le forme della dama (e le mutande). Gianni Sperti, dietro a lei, non potrà trattenere le lacrime e lo stesso accadrà a Maria De Filippi che si sdraierà a terra, non riuscendo a reprimere le risate.

Continua lo scontro tra Gemma e Tina

Diversa, come mostra il video in questione, la reazione di Tina Cipollari che si alzerà per discutere con Gemma Galgani. Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano che tra le due nascerà il solito botta e risposta trash, durante il quale la dama torinese spiegherà che l'uscita del vento non era stata da lei accordata in precedenza.

Per quanto riguarda il resto della puntata, dal resoconto del Vicolo delle News si scopre che la Galgani liquiderà Cristiano, il corteggiatore che aveva attirato in precedenza la sua attenzione. Deciderà quindi di dare il suo numero a Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. Il primo verrà da lei incontrato nella zona di Napoli mentre verranno presi accordi per un appuntamento con gli altri due. Tina Cipollari, invece, dovrà fare i conti con la bilancia e con l'intervento di una nutrizionista su richiesta di Maria De Filippi.

L'obiettivo? Perdere venti chili entro Natale.