Grandi novità caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che segnerà il via della dodicesima stagione. Gran parte dei personaggi, ai quali i telespettatori si erano affezionati, usciranno di scena per lasciare spazio a volti e storie del tutto inediti. E in attesa di conoscere un po' meglio i misteri dei nuovi abitanti di Puente Viejo, l'attenzione continuerà ad essere rivolta verso coloro che non hanno abbandonato la telenovela e che saranno grandi protagonisti anche nella stagione appena iniziata.

Tra di essi non potranno mancare i due 'pilastri' della serie iberica ovvero gli insostituibili Donna Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. Ma fin dall'inizio, risulterà evidente che qualcosa potrebbe essere accaduto nel recente passato dei due coniugi: l'ex locandiere, infatti, tornerà a Puente Viejo per chiedere notizie della moglie, scomparsa misteriosamente.

Il Segreto anticipazioni: Raimundo non sa dove sia Francisca

L'incendio appiccato da Fernando Mesia al termine dell'undicesima stagione ha devastato Puente Viejo, non risparmiando neppure la Casona di Donna Francisca.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che per tale motivo, la Montenegro e Raimundo decideranno di lasciare il paese per trasferirsi in città mentre Mauricio andrà a Montevideo da Fè, usando il biglietto compratogli dalla sua padrona. Ma a distanza di quattro anni, qualcosa sembrerà essere cambiato. Il capomastro sarà nuovamente presente a Puente Viejo di cui ne diventerà persino il sindaco (dopo la partenza di Carmelo Leal, anche lui uscito di scena insieme a Severo).

Anche Raimundo improvvisamente si rivedrà nel suo paesino di origine ma non ci sarà Donna Francisca insieme a lui. L'uomo sarà solo e chiederà ovunque informazioni sulla moglie, di cui avrà perso le tracce.

Trame spagnole Il Segreto: Raimundo cerca la moglie nella nuova villa

Al suo ritorno a Puente Viejo nelle puntate spagnole de Il Segreto, Raimundo si recherà subito alla locanda per informare Marcela del suo ritorno.

Chiederà alla nipote eventuali informazioni su Donna Francisca, ma la ragazza non avrà alcuna notizia degna di nota riguardante la ricca di signora. Avrà comunque qualcosa da dire a Raimundo, parlando del possibile ritorno a casa di Matias, dopo l'arresto per insubordinazione avvenuto qualche anno prima (in sua assenza Marcela è diventata l'amante di Tomas). Dopo avere chiesto informazioni alla locanda, l'Ulloa si recherà alla villa che cambierà proprietario dopo il terribile incendio.

Al posto della famiglia Montenegro (con tutta la sua schiera di ospiti), ci sarà ora la Marchesa De Los Visos insieme ai due figli Adolfo e Tomas. Qui Raimundo chiederà di essere aggiornato qualora la moglie dovesse presentarsi senza preavviso. Ma le ragioni della sua sparizione continueranno ad essere avvolte nel mistero.