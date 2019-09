Uomini e donne è pronto a ritornare in tv con la sua 24esima edizione. A partire da oggi, lunedì 16 settembre, le vicende dei protagonisti del dating show più famoso d'Italia torneranno ad appassionare milioni d'italiani. La formula sarà sempre la stessa, con i giovani tronisti del Trono Classico alla ricerca dell'amore della vita e le dame e i cavalieri del Trono Over pronti a instaurare nuove conoscenze fuori e dentro lo studio.

Uomini e Donne: in arrivo quattro tronisti

Il Trono Classico torna con ben quattro tronisti, pronti a trovare la propria anima gemella. Dopo le storie della scelta di maggio non finite benissimo (solo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono, tuttora, ancora fidanzati), chissà se nelle prossime scelte sboccerà definitivamente l'amore. Tra i protagonisti ritroveremo: Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, i tentatori di Temptation Island Alessandro Zarino e Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche, studentessa romana e volto sconosciuto al mondo della tv.

Trono Over: Gemma Galgani confermata nel parterre

Anche il Trono Over riprenderà il suo corso: dame e cavalieri avranno la possibilità di corteggiarsi a vicenda (scambiandosi il numero di telefono) e la conoscenza potrà avvenire sia all'interno che fuori dal programma. Tra i volti noti è stata confermata la presenza di Gemma Galgani, mentre per quanto riguarda gli opinionisti, saranno presenze fisse Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Cosa riserverà questa prima puntata? Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14:45 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Il programma è anche disponibile in replica, a partire dalle 19:45 su La 5.