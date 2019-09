Dalla fascia access time del 16 settembre il conduttore Amadeus torna sugli schermi di Rai 1 per condurre la nuova edizione del game show "Soliti Ignoti". Il nuovo inizio di questa trasmissione segue quello di tanti programmi del palinsesto autunnale della Rai che hanno ricominciato ad andare in onda dalla scorsa settimana. A tale proposito, il terzo lunedì di settembre ripartiranno anche due format molto seguiti di Raidue quali il programma della mattina "I Fatti Vostri", con Giancarlo Magalli e Roberta Morise, e il factual show pomeridiano Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero.

La nuova stagione dei 'Soliti Ignoti' su Rai 1

Prima di fare gli onori di casa del prossimo Festival di Sanremo il buon Amadeus tornerà quindi ad apparire nelle case degli itaiiani con la nuova stagione dei "Soliti Ignoti".

La prima puntata dell'edizione 2019/2020 del programma andrà in onda lunedì 16 settembre, su Rai 1, alle 20:35, nella stessa fascia oraria che nei mesi estivi è stata occupata dalla trasmissione di vecchi filmati Techetechetè.

Da quella data, quindi, nuovi concorrenti si cimenteranno in rapide indagini per abbinare le giuste identità agli ignoti presenti in studio in ogni puntata.

In questo game show di Rai 1, infatti, il concorrente deve riuscire a ricostruire le identità di otto persone che non ha mai visto prima in vita sua. Per riuscire nell'intento il partecipante al gioco ha a disposizione una serie di aiuti, tra i quali alcuni indizi forniti dagli stessi personaggi misteriosi.

Riguardo alla storia del programma, il game show "Soliti Ignoti" è un adattamento del format americano "Identity" ideato da quella fucina di programmazioni televisive che è la società olandese Endemol.

In Italia il programma è stato trasmesso in due periodi distinti, dal 2007 al 2012 e dal 2017 ad oggi. Tra il finire degli Annni Duemila e gli inizi degli Anni '10, con il sottotitolo di "Identità nascoste", la trasmissione è stata condotta dal compianto Fabrizio Frizzi; dalla primavera del 2017, invece, il format ha come conduttore Amadeus. Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 il game show è stato trasmesso anche la domenica nella fascia preserale.

In attesa del Festival di Sanremo 2020

Oltre alla conduzione dei "Soliti Ignoti", quest'anno Amadeus sarà anche il presentatore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Chiamato a presentare alcune novità della kermesse canora nella prima puntata di Domenica In, di fronte all'amica e collega Mara Venier l'ex conduttore de "L'Eredità" ha anche sciorinato alcuni ricordi non piacevoli di un passato ancora recente.

Dopo una carriera brillante in televisione e in radio, infatti, Amadeus sul finire degli Anni Duemila si era imbattuto in una fase di impasse professionale ed era ripartito partecipando come concorrente dell'edizione 2013 di "Tale e Quale Show". Da quel momento, comunque, il conduttore è tornato a incamerare una serie di successi che lo hanno riportato rapidamente in vetta.