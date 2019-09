Quest'oggi su Canale 5 partirà la nuova edizione del Trono classico di Uomini e donne condotto come sempre da Maria De Filippi. I tronisti di questa nuova edizione del people show di Mediaset sono Giulio, Alessandro, Sara e Giulia. I quattro ragazzi sono pronti a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici, tra cui spuntano volti già noti al pubblico come quello di Javier, ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il ragazzo che nel corso del programma estivo si era avvicinato non poco ad Ilaria, ora è già uno dei preferiti della tronista Sara.

Ma secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, l'ex tentatore sarebbe stato già eliminato dal programma, in quanto già fidanzato. Il tutto ha fatto arrabbiare non poco la redazione e in particolare la conduttrice romana che lo avrebbe allontanato dal programma tv.

Inoltre, sembrerebbe proprio che a far scoprire il tutto sia stata proprio questa ragazza con cui si scambia diversi messaggi d'amore. Quest'ultima ha mandato alla redazione di U&D, le conversazioni con Javier. Dunque, il ragazzo è stato incastrato proprio dalla sua compagna ed è stato costretto a concludere anzitempo la sua permanenza all'interno del people show.

Maria De Filippi conforta la tronista Sara

Ma non è tutto, perché nonostante la tronista sia stata presa in giro ha pianto per Javier.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Infatti, Sara quando ha scoperto che esisteva già una ragazza nella vita del corteggiatore è scoppiata in lacrime e ha ammesso di essere molto delusa per quanto accaduto. Infatti, la tronista era molto presa dal ragazzo ed anche i fan di Uomini e Donne iniziavano a sperare che tra i due potesse nascere qualcosa. Ma purtroppo così non è stato e Javier entra nella lunga lista di persone che nel corso degli anni hanno preso in giro il pubblico del programma di Mediaset, ma soprattuto la redazione, compresa la De Filippi.

Inoltre, è stata proprio quest'ultima a tirare su il morale alla ragazza che ha appena iniziato il suo percorso e ha quindi tutto il tempo per cercare un ragazzo sincero tra i vari corteggiatori.

Veronica contesa da Zarino e Raselli

Inoltre, in questi giorni stanno proseguendo le registrazioni delle puntate e proprio nella giornata di ieri è stata registrata la terza puntata che andrà in onda nelle prossime settimane.

Al centro di tutto c'è ancora una volta la rivalità tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Infatti, entrambi i ragazzi sono molto interessati a Veronica che per il momento ha però deciso di non uscire con nessuno dei due. Poi, durante la registrazione di ieri pomeriggio la ragazza è uscita con entrambi che hanno avuto anche una discussione in studio, in quanto Veronica sembrerebbe più attratta da Alessandro.