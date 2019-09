Manca meno di una settimana al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne: lunedì 9 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della stagione 2019/2020 del dating-show condotto da Maria De Filippi. Gianni Sperti, confermato anche quest'anno nel ruolo di opinionista, ha fatto sapere di essere pronto a "fare le pulci" a tutti i nuovi protagonisti: dopo le prese in giro che ha subito di recente la redazione, il pugliese intende tenere gli occhi aperti e segnalare ogni tipo di scorrettezza.

Sperti si prepara a tornare a U&D più agguerrito che mai

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente partita qualche giorno fa, quando negli studi di Elios sono state registrate le prime puntate del Trono Classico e del Trono Over. Il magazine del programma, però, ha intercettato Gianni Sperti a poco tempo dal debutto, ed ha raccolto dichiarazioni molto interessanti sul futuro del dating-show.

Al giornalista che gli ha chiesto come intende comportarsi quest'anno con i nuovi protagonisti, il collega di Tina Cipollari ha fatto sapere: "Devo sistemare un po' di cose che non mi hanno convinto quest'estate. Ho bisogno di ricevere spiegazioni".

L'opinionista, poi, ha aggiunto: "Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone oppure le usa per i propri comodi. In questi casi, sarò durissimo".

L'ex ballerino, sicuramente scottato dai tanti "troni flop" ai quali ha assistito il pubblico di recente, ha promesso di sorvegliare affinché tutti i tronisti e i corteggiatori non prendano in giro la redazione e la gente da casa. Ci riuscirà?

La preferenza di Gianni per il Trono Over

Sempre nell'intervista che ha concesso al magazine di Uomini e Donne a meno di una settimana dal ritorno in Tv, Gianni Sperti ha rivelato quella che è la sua preferenza tra le due versioni che il programma propone al pubblico.

"Sinceramente, mi mancano di più i battibecchi del Trono Over, quelle puntate sono esilaranti", ha fatto sapere l'opinionista, prima di puntualizzare che ha una passione anche per le storie d'amore vere che nascono nel Trono Classico (come quella tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta).

Come hanno riportato le anticipazioni apparse su vari siti e blog, la nuova stagione di U&D è partita alla grande: tre dei quattro tronisti scelti dalla redazione sono ex tentatori, mentre solo una è alla sua prima esperienza in televisione.

Ad animare la prima registrazione dei "giovani" ci sono stati Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio da Temptation Island.

La puntata d'esordio dei "senior", invece, è stata contrassegnata dalle discussioni: Pamela si è scagliata contro l'ex Stefano e la nuova fiamma Noel, Riccardo ha accusato Ida di prenderlo in giro, Armando non le ha mandate a dire all'ex fidanzata, David e Cristina si sono attaccati pesantemente dopo la rottura che c'è stata alla fine del reality sulle tentazioni.