La nuova settimana di Uomini e donne inizia, come da tradizione, con il Trono Over. Protagonisti della puntata di oggi, lunedì 30 settembre, la solita Gemma Galgani, che si ritroverà "contesa" tra tre corteggiatori. Duro scontro tra Tina Cipollari e il cavaliere Remo; l'opinionista giunge in difesa della dama Loredana, definita da l'uomo "la meno peggio".

Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo scontro tra Tina e Gemma: 'Sei un allocca'

Puntata del Trono Over all'insegna degli scontri, che vedranno come protagonista, come di consuetudine, Tina Cipollari.

In primis l'opinionista sarà contro il cavaliere Remo: quest'ultimo ha ammesso che la dama, nei suoi confronti, non si è comportata bene. A suo sfavore, però, il cavaliere ha fatto una dichiarazione non molto carina: "Ho scelto la meno peggio", parole che hanno stizzito la Cipollari, che ha controbattuto dicendo: "Ma chi sei George Clooney". Intanto Loredana ha iniziato la conoscenza di Raimondo, con cui è uscita in esterna.

Intanto Gemma continuerà la conoscenza dei suoi tre corteggiatori: è uscita in esterna con Pietro, ma secondo Tina gli uomini verrebbero a corteggiarla in trasmissione, solamente perché è "un'allocca che cerca rogna". Intanto l'uomo esce pure con la dama Patrizia. Barbara De Santi, invece, ha ripreso la conoscenza con Stefano Pastore, conosciuto al pubblico del dating show per il flirt avuto nella passata stagione con Simona Bosio.

L'appuntamento con il programma è alle 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.