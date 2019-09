"Maledetti amici miei" è il nome del nuovo programma che Rai 2 manderà in onda a partire da giovedì 3 ottobre. Questo progetto televisivo si compone di sette serate all’insegna dell'allegria e della risata insieme a personaggi ben noti del piccolo e del grande schermo. Il cast di protagonisti di questa trasmissione, infatti, è formato dagli attori Max Tortora, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Margherita Buy e Giovanni Veronesi. Il titolo dello show, ovviamente, si rifà alla famosa commedia cinematografica di Mario Monicelli del 1975.

Dal 3 ottobre appuntamento con Maledetti amici miei su Raidue

Il primo giovedì di ottobre il secondo canale Rai manda in onda la prima puntata di "Maledetti amici miei", programma-spettacolo interpretato da sei volti noti del piccolo e del grande schermo.

La trasmissione si basa sulla storia di quattro amici che uniti da 35 anni di confidenze, esperienze comuni e vicissitudini inscenano in ogni puntata uno show che si rifà allo stile della commedia italiana del passato, basata proprio su storie, piccoli eventi e confessioni.

Ogni appuntamento del programma prevede monologhi, dialoghi, break musicali, sorprese, liti e riappacificazioni tra i sei personaggi di un cast nel quale ognuno ha delle parti ben profilate. Giovanni Veronesi, ad esempio, è il padrone di casa, Rocco Papaleo il responsabile della musica, Sergio Rubini il classico imbucato e Alessandro Haber la valvola di sfogo per gli altri.

Accanto a loro figureranno il celebre comico Max Tortora e un'attrice italiana che sugli stati ansiosi ha fondato buona parte della sua cifra artistica.

Stiamo parlando della sempre ottima Margherita Buy che nei suoi ruoli cinematografici ha dovuto impersonare spesso delle donne nevrotiche e insicure. Tuttavia, non è escluso che in questa produzione televisiva la Buy abbia un ruolo del tutto diverso.

In ogni puntata del programma, inoltre, compariranno vip, altri personaggi dello spettacolo, attori, cantanti e interpreti teatrali.

Il film ispiratore dello spettacolo

La trasmissione di Rai 2 "Maledetti amici miei" riprende il titolo e il taglio narrativo del film "Amici miei", pellicola cinematografica diretta da Mario Monicelli nel 1975.

Il lungometraggio in questione, del quale vennero girati anche dei sequel, si componeva di un cast di attori formato da Gastone Moschin, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Duilio Del Prete, Adolfo Celi, Bernard Blier, Milena Vukotic, Marina Traversi e Franca Tamantini.

Il titolo pare che si riferisca all'addio al cinema dell'ideatore del film Piero Germi. Per il sopraggiungere di una malattia che lo porterà alla morte il regista non poté seguire l'opera e si congedò con la frase "amici miei, ci vedremo, io me ne vado".