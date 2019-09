Domani, martedì 1 ottobre, prenderà il via la nuova stagione de Le Iene. Purtroppo, però, il programma non sarà mai più come prima a causa della tragica assenza di Nadia Toffa. La conduttrice, spenta all'età di soli 40 anni a causa di un tumore al cervello, però, sembra abbia registrato un video prima di morire, il quale sarà trasmesso in esclusiva domani sera. Gli amici e colleghi del programma hanno fatto tale annuncio sui profili social dedicati a Le Iene.

Stando a quanto emerso, prima che fosse troppo tardi, Nadia Toffa ha deciso di mettere in piedi un ultimo progetto allo scopo di non lasciare vane tutte le sue battaglie.

Le Iene annunciano il video inedito girato da Nadia Toffa prima di morire

Nel corso della sua, purtroppo, breve vita Nadia Toffa ha sempre cercato di contraddistinguersi per le lotte continue contro il "male" che c'è nel mondo. La battaglia più grande, ovviamente, è stata quella contro la sua terribile malattia. Nonostante tutto, però, fino al suo ultimo giorno, la conduttrice e giornalista non ha mai perso il sorriso e la speranza.

In occasione dell'inizio della nuova stagione de Le Iene, la produzione ha deciso di mandare in onda un filmato esclusivo, girato da Nadia Toffa prima di morire.

Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito al contenuto di tale video. Per vederlo in modo integrale, ovviamente, bisognerà attendere la puntata di domani sera. Stando a quanto emerso, però, pare che la clip in questione abbia una durata di 20 minuti e sia dedicata ad un progetto a cui teneva molto Nadia Toffa.

Nadia Toffa commuove tutti: 'Vedremo quanto tempo avrò ancora, non credo molto'

Al momento non è chiaro di cosa si tratti.

Ad ogni modo, dai trafiletti circolati in rete, pare che Nadia Toffa abbia registrato questo video quando, ormai, era consapevole che non le sarebbe rimasto più molto tempo. La Iena, infatti, nella clip in questione, ha detto di aver fatto il possibile per ritardare al massimo il giorno della sua morte: "Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Parole decisamente toccanti e colme di emozione. Ricordiamo, infatti, che Nadia Toffa ha sempre lottato con tutte le sue forze nella speranza di superare questa battaglia. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperava. Ad ogni modo, la cosa a cui la Iena ha sempre tenuto tanto è stata cercare di diffondere messaggi di speranza e di coraggio. Proprio per tale ragione, lo staff delle Iene non poteva fare altro che decidere di dare il via alla nuova stagione lasciando spazio proprio al video messaggio girato da una delle icone di questa trasmissione.