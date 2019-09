Nuova settimana con il dating show Uomini e donne, che come di consuetudine inizierà con le vicende del Trono Over. Nella puntata di oggi, lunedì 23 settembre, Tina Cipollari darà inizio alla sua dieta e Gemma Galgani dirà addio a uno dei suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani 'elimina' Crispino

Nella puntata di oggi, come già annunciato in quella della scorsa settmana, Tina ha deciso d'imporsi un obiettivo: dimagrire 20 chili entro a Natale.

L'opinionista ha chiesto aiuto alla stessa conduttrice per trovare un buon nutrizionista. Così oggi la Cipollari si peserà in studio e darà inizio alla sua dieta, i cui aggiornamenti verranno dati durante le prossime settimane.

Per quanto riguarda la dama d'eccellenza Gemma Galgani, oggi ci sarà una svolta che riguarderà uno dei due ultimi corteggiatori arrivati settimana scorsa, ovvero Crispino. La dama torinese, infatti, deciderà di concludere la sua conoscenza, ma non per questo si "arrenderà"; infatti, secondo le prime anticipazioni, ha dato il suo a ben tre cavalieri e con uno di loro è pure uscita in esterna.

Come andrà a finire la vicenda? Per scoprirlo, non resta che seguire l'appuntamento con il dating show, a partire dalle 14:45 su Canale e in contemporanea streaming su Mediaset Play.