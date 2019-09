La cantante salentina Emma Marrone, dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo "Io sono bella" (scritto da Vasco Rossi) che anticipava l'uscita del suo nuovo album per i primi dieci anni di carriera, ha poi annunciato alcuni giorni fa il suo ritiro temporaneo dalle scene musicali per problemi di salute. Però, dopo il triste annuncio che ha lasciato senza parole il mondo della musica e non solo, ieri mattina la pugliese è apparsa in un video contenente immagini esclusive di un incontro avvenuto tra la Marrone e alcuni suoi fan.

In particolare, in questo filmato viene immortalata Emma mentre passeggia con alcune persone e viene salutata da questo gruppo di fan. Ma come si può ben vedere nel video pubblicato su Twitter, c'è una certa distanza tra le due parti, forse anche perché queste persone non volevano risultare troppo indiscrete e quindi non si sono avvicinate più di tanto alla cantante. Nonostante ciò hanno comunque avuto modo di chiedere informazioni sulla salute della cantante e quest'ultima li ha dapprima ringraziati per l'interessamento del suo stato di salute e poi gli ha detto: "State calmi e tranquilli. Io sono tranquilla".

Dunque, Emma Marrone con il classico sorriso sulle labbra che la contraddistingue ha invitato tutte le persone che le vogliono bene a stare calmi e a non allertarsi perché lei continuerà a stare calma, nonostante il nuovo problema sopraggiunto.

Emma e il ritiro dalle scene per motivi di salute: il web dà forza alla cantante

Alcuni giorni fa, la Marrone con un post su Instagram aveva fatto sapere di essere costretta a prendersi una pausa dalla musica per affrontare un nuovo problema di salute che la vita le ha presentato per la terza volta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Ma nonostante tutto, la vincitrice dell'edizione 2010 di Amici di Maria De Filippi affronterà anche questo nuovo ostacolo con la stessa determinazione di sempre.

Inoltre, c'è da aggiungere che dal momento in cui la salentina ha usato Instagram per annunciare la comparsa di un nuovo problema di salute ha subito ricevuto il caloroso sostegno dei suoi tantissimi fan e non solo. Infatti, sono tantissimi anche i vip e i suoi amici e colleghi di lavoro che anche solo tramite un messaggio sui social hanno voluto supportare e far sentire il loro calore alla Marrone in questo momento difficile.Tra le tante persone famose ed amici della cantante, c'è stata Maria De Filippi che le ha scritto una commovente e toccante lettera spronandola a dare il meglio di sé ancora una volta, così da vincere anche quest'altra battaglia.

Ma anche l'ex fidanzato Marco Bocci ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza in questo momento così difficile, mentre tra i tantissimi messaggi d'amore manca quello dello storico ex della cantante, il ballerino Stefano De Martino. Quest'ultimo non si è esposto almeno in maniera pubblica, ma potrebbe comunque averlo fatto in privato.