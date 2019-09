Secondo segmento settimanale con il Trono Classico di Uomini e donne. Oggi, venerdì 20 settembre, si proseguirà con la presentazione degli altri due tronisti Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Nello spazio dedicato a Temptation Island arriveranno Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Uomini e Donne, anticipazioni: arriva come tronista Giulio Raselli

Prosegue la presentazione dei quattro tronisti di Uomini e Donne.

Se ieri hanno fatto il loro ingresso Sara Tozzi e Alessandro Zarino, oggi sarà la volta di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. I due avranno modo di conoscere, rispettivamente, le nuove corteggiatrici e corteggiatori. Sarà un appuntamento al buio, quindi chi avrà la possibilità di corteggiare, potrà anche decidere di non farlo.

Da Temptation Island, invece, arriveranno Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

I due si sono lasciati durante il falò di confronto finale e oggi si ritroveranno per uno scontro più incandescente che mai, anche se Ilaria ammetterà: "Ora sto bene con me stessa". In studio saranno presenti anche i single che, all'interno dei villaggi del docu-reality, hanno instaurato un legame con la coppia: per Ilaria ci sarà Javier Martinez, mentre per Massimo la tentatrice Sonia Onelli. A quanto pare questi ultimi due potrebbero aver iniziato una relazione fuori dal programma

Questo e altro ancora nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, dalle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.