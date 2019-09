Nella puntata di oggi, lunedì 23 settembre, andrà in onda l'incidente sexy che ha visto come protagonista Gemma Galgani. Durante la consueta sfilata ha deciso di indossare i panni di Marilyn Monroe. Il vento le ha, però, giocato un brutto scherzo che ha fatto scoppiare di risate l'intero studio, in particolare la padrona di casa Maria De Filippi. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per dare sfogo alla sua ilarità.

Gemma, inoltre, ha eliminato anche Crispino, uno dei due corteggiatori che sono venuti in studio per conoscerla. La dama torinese, anche quest'anno è pronta a rimettersi in gioco per trovare il tanto desiderato amore. In una delle sue ultime interviste, ha riparlato del suo ex Giorgio Manetti, definendo la fine della storia: "Una tragedia, un dramma davvero". Inizialmente, si era ipotizzato che Giorgio definito "il gabbiano" per via del suo spirito libero, frequentasse Anna Tedesco.

Sospetti avanzati proprio dalla Galgani che vedeva del marcio nella loro amicizia, secondo il suo parere un po' troppo stretta. La Tedesco, a sorpresa, ha fatto ritorno nel programma e sarà duramente attaccata da Gianni Sperti. La bella Anna, ha però precisato che è attualmente impegnata con un cavaliere.

Gemma Galgani esce con Pietro

Gemma Galgani ha cavalcato la passerella indossando un abito rosso, intenta ad imitare la sensuale Marilyn Monroe.

Purtroppo, lei non è riuscita a domare il vento e il vestito si è alzato, mettendo in evidenza le mutande. Un incidente che ha fatto ridere fino alla lacrime Gianni Sperti e Maria De Filippi che si è inginocchiata al centro dello studio. Tina Cipollari, invece, ha messo in scena uno dei suoi siparietti. La dama torinese, ha poi deciso di eliminare il signor Crispino, venuto a conoscerla in occasione della prima registrazione. La Galgani ha, però, deciso di far restare il cavaliere Pietro con cui è uscita in esterna a Napoli. Tra i due sembrerebbe esserci una bella intesa.

Gemma replica a Giorgio Manetti: 'Sono passata per carnefice'

Gemma Galgani nell'ultima intervista a Uomini e donne Magazine ha replicato alle precedenti dichiarazioni di Giorgio Manetti, rilasciate in varie interviste. La dama torinese ha raccontato che la fine della storia con Giorgio è stato un vero e proprio dramma, in quanto è passata per carnefice. Invece, le cose sono andate diversamente. Manetti per lei ha provato solo un grande affetto, ma non amore e per questo ha deciso di troncare.

Nonostante ciò, però, spera ancora di vivere una travolgente storia d'amore. Difatti ha lanciato un appello per trovare una persona sincera nel profondo del cuore, educata, estroversa e curiosa. Magari quest'anno sarà la volta buona anche per lei.