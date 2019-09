I prossimi appuntamenti con la soap opera spagnola Una vita, quelli di venerdì 20 e sabato 21 settembre, si preannunciano decisamente interessanti e coinvolgenti per il pubblico. La vicenda che farà maggiormente scalpore a Puente Viejo sarà il ritrovamento di Samuel gravemente ferito. Il giovane, infatti, dopo aver deciso di cedere a Blanca e di restituirle il suo bambino, rimarrà vittima di un'aggressione.

L'uomo verrà ritrovato da Lucia privo di sensi e, dopo essere stato soccorso, a sorpresa mentirà dicendo di essere stato assalito da un ladro.

Puntata Una Vita 20 settembre: Samuel consegna Moises alla madre Blanca

In questa settimana Una Vita ha proposto ai telespettatori delle vicende davvero intense ed emozionanti. Per quanto concerne l'episodio che andrà in onda oggi, 20 settembre, l’avvenimento più importante riguarda sicuramente i sospetti di Silvia sulla morte di Arturo. Quest'ultimo, nel giorno del suo matrimonio, è stato colpito da uno sparo in pieno petto ed ha perso la vita.

In seguito a tale tragedia, Silvia incomincerà ad indagare per scoprire se si cela realmente Blasco dietro tutto questo.

L’attenzione, poi, si sposterà su Blanca, la quale riuscirà inaspettatamente a convincere Samuel a ridarle il suo bambino. La donna, dopo una pesante discussione con Diego, si recherà dall'Alday per esortarlo a confessare tutta la verità. Dopo un bel po’ di titubanze, Samuel si deciderà, finalmente, ad accontentare la giovane. L'uomo chiederà all'infermiere dell'ospedale di andare a prendere Moises. Il piccolo, finalmente, potrà riabbracciare la sua mamma.

Tra Blanca e l'Alday, intanto, si creerà una sintonia particolare che spingerà lui ad aprirsi davvero molto con la ragazza.

Trama 21 settembre: Lucia trova Samuel riverso in una pozza di sangue

In merito all'episodio di sabato 21 settembre di Una Vita, invece, vedremo che sarà giunto il giorno del funerale di Arturo. Tra lo sgomento, i pianti e il dispiacere generale, però, Lucia noterà l'assenza di Samuel e deciderà di andare subito a trovarlo per scoprire cosa gli sia successo.

Il presentimento della donna sarà fondato, sta di fatto che, nel momento in cui varcherà la soglia di casa, lo ritroverà in una pozza di sangue. La donna chiamerà immediatamente i soccorsi. Dopo poco arriveranno e riusciranno a far sì che si riprenda.

Nel corso della notte, infatti, le sue condizioni incominceranno a migliorare. A quel punto, allora, l'uomo si renderà protagonista di un gesto inaspettato.

L'Alday si alzerà ed incomincerà a nascondere sia soldi che gioielli. Il suo scopo sarà, infatti, quello di simulare un'aggressione.