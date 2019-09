Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 nella settimana dal 9 al 14 settembre continuano a concedere ampio spazio alle conseguenze della custodia esclusiva a favore di Katie Forrester.

La notizia sarà oggetto di discussione all'interno delle famiglie Logan, Forrester e Logan soprattutto quando Brooke scoprirà il ruolo avuto da Ridge nella sentenza del giudice Craig McMullen.

A farne le spese potrebbe essere proprio il rapporto tra i coniugi Forrester, soprattutto quando Bill non riuscirà a frenare i sentimenti per ex moglie. Da qui al bacio il passo sarà breve e avrà un testimone d'eccezione che finirà per informare Ridge di quanto visto. E questo potrebbe essere solo il punto d'inizio di guai anche peggiori...

Beautiful anticipazioni: il bacio di Bill e Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative al periodo dal 9 al 14 settembre, Steffy deciderà di concedere una possibilità lavorativa a Wyatt, proponendogli di tornare a lavorare alla Forrester Creations.

Potrà essere lui ad occuparsi dei vari profili social dell'azienda, incentivando le vendite delle varie linee di moda.

Bill continuerà ad essere molto scosso all'idea di non poter vedere liberamente il figlio e il suo tentativo di accettare tale notizia non avrà buon esito. Dello stesso avviso sarà anche Brooke, convinta che lo Spencer meriti di godere pienamente del suo ruolo di padre. Tale convinzione verrà riportata dalla Logan direttamente all'ex marito che sarà colpito dallo supporto offertogli dalla donna e finirà per cedere ai sentimenti mai completamente dimenticati. Ne seguirà un bacio appassionato tra l'ex coppia, proprio mentre Steffy aprirà la porta dell'ufficio, assistendo sconvolta al gesto romantico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Beautiful prossima settimana: Steffy informa Ridge

Steffy non crederà ai suoi occhi nel vedere Bill e Brooke baciarsi e si troverà indecisa sul da farsi. Ridge dovrà essere subito messo in guardia? Le anticipazioni di Beautiful confermano che, dopo una breve riflessione, alla fine la madre di Kelly deciderà di rivelare al padre quanto scoperto.

Anche per Brooke arriverà il momento delle confessioni.

Poco dopo, infatti, si recherà dalla sorella e le dirà di avere scoperto che Ridge ha usato la sua amicizia per il giudice McMullen per convincerlo a sentenziare contro lo Spencer. Ma, poco dopo, anche Logan affronterà la resa dei conti con il marito: in seguito alla rivelazione di Steffy, Ridge pretenderà da Brooke dei chiarimenti sul bacio scambiato con lo Spencer. E ancora una volta Brooke potrebbe dimostrarsi più battagliera del previsto nell'offrire la propria versione dei fatti.