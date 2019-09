La serie rivelazione dell'estate di Canale 5 è stata senza ombra di dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una serie turca (Dolunay è il titolo originale) andata in onda in patria nel 2017 e trasmessa dalla rete ammiraglia di Mediaset con puntate in formato soap ogni giorno alle 14:45. La storia d'amore di Ferit e Nazli ha conquistato in poco tempo il pubblico italiano a tal punto da spingere Mediaset a trasmettere tutti gli episodi dell'unica stagione della serie.

Secondo il taglio dato agli episodi doppiati in lingua italiana (78 invece delle 26 puntate turche), oggi 3 settembre sarà trasmesso l'episodio 67 in cui sarà al centro delle vicende la coppia Demet-Hakan. Gli Onder arriveranno ancora una volta allo scontro in cui Demet avrà la meglio sul marito. La donna lo ricatterà con una registrazione fatta all'uomo mentre confessava di aver fatto uccidere Demir e Zeynep. Per non denunciare Hakan, Demet pretenderà che le venga consegnata la pistola con cui ha sparato a Tahir.

Bitter Sweet, trama oggi 3 settembre: Hakan sarà costretto a sottostare alle minacce di Demet

Nell'episodio in onda oggi su Canale 5, Bitter Sweet mostrerà ancora una volta al pubblico uno scontro tra i coniugi Onder. Questa volta però Demet riuscirà a sopraffare il marito. Come i telespettatori già sanno, la donna ha registrato l'uomo mentre confessava il crimine costato la vita ai genitori del piccolo Bulut, nonchè fratello e cognata di Demet.

Quest'ultima, invece di far ascoltare la registrazione a Ferit e Deniz, deciderà di affrontare lei stessa il marito per vendicarsi di tutte le angherie subìte. La Signora Onder minaccerà di consegnare l'audio incriminante alla polizia, a meno che l'uomo non accetti di consegnarle la pistola con cui ha ucciso Tahir e sulla quale ci sono le impronte digitali della donna. Negli episodi andati in onda settimane infatti, il perfido imprenditore aveva teso una trappola alla moglie, facendo in modo che si macchiasse di un omicidio per tenerla in pugno. Adesso la situazione si capovolgerà. Per evitare di finire in carcere per omicidio, Hakan si vedrà costretto ad accettare le condizioni di Demet.

Ferit scoprirà dove si trova Nazli

Secondo le anticipazioni sull'appuntamento odierno di Bitter Sweet in programmazione oggi alle 14,45, ci dicono che l'inizio della puntata sarà incentrato su Ferit e Nazli. La giovane cuoca, come si è visto nell'episodio precedente, sconvolta per un brusco litigio avuto con la sorella Asuman e delusa dal marito che l'ha messa da parte per Pelin, ha deciso di prendersi un momento di pausa da tutto e da tutti.

Ferit scoprirà che la moglie si è rifugiata in campagna e la raggiungerà.