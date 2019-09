Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), stanno letteralmente spopolando in Italia. Gli spoiler dell'episodio di giovedì 5 settembre, rivelano che Hakan Onder mediterà un piano contro Ferit Aslan e Nazli Pinar, mettendo di mezzo Asuman. Leman, invece, si trasferirà alla villa per sorvegliare da vicino la cuoca dopo i dubbi alimentati da Deniz.

Bitter Sweet: Hakan vuole ricattare la cuoca

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante l'episodio 69 in onda giovedì 5 settembre su Canale 5, si soffermano ancora una volta su Hakan, il quale si dimostrerà un uomo disposto a tutto pur di entrare in possesso della Pusola Holding e di vendicarsi del povero Ferit (Can Yaman).

L'Onder, infatti, ideerà un nuovo stratagemma per impossessarsi del nipote Bulut e quindi delle azioni della società. Per fare ciò, l'uomo approfitterà delle malefatte di Asuman per ingannare Nazli. In questo modo, sarà sicuro di indurre la cuoca a chiedere il divorzio dall'affascinante architetto. Intanto la Pinar e Ferit Aslan vivranno d'amore e d'accordo dopo aver trascorso una notte nel bosco.

Leman si trasferisce a casa di Ferit e Nazli

La signora Leman, invece, si trasferirà in casa di Ferit per vedere con i suoi occhi se il suo matrimonio con Nazli (Ozge Gurel) è una farsa. Inoltre i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena che caratterizzeranno le puntate finali di stagione, dove Hakan tramerà ancora contro l'Aslan, spinto da un odio fortissimo nei suoi confronti.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet che Ferit si è messo subito sulle tracce di Nazli dopo aver scoperto che ha abbandonato la sua grande villa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'affarista grazie alla rivelazione della sua fedele segretaria ha appreso che la Pinar si è rifugiata in campagna da suo zio. In questo frangente, la cuoca ha aiutato il parente a raccogliere le olive del suo grande appezzamento terriero. Qui il bello Aslan si è fatto trovare nell'uliveto dalla sua amata, dove pian piano le tensioni sono svanite alla luce del sole. In seguito la coppia ha deciso di fare una passeggiata nel bosco per raccogliere dei funghi prelibati da servire al loro ristorante: peccato, però, che al calar della sera hanno perso la via del ritorno.

Nazli e Ferit hanno trovato riparo all'interno di uno chalet disabitato, dove hanno deciso di passarvi la notte. In questa occasione, la cuoca e l'Aslan si sono giurati amore eterno per poi trascorrere una notte di passione: a tal proposito, i genitori adottivi di Bulut si sono promessi di recuperare il tempo perduto. Ad Istanbul, Leman ha nutrito dei dubbi sulla veridicità delle nozze contratte dal figlio dopo aver incontrato Pelin Turan e Deniz Kaya.

Si ricorda che per rivedere le puntate perse basterà collegarsi alla piattaforma on-line e gratuita di "Mediaset Play".