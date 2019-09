La quarta stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia avrà inizio mercoledì 4 settembre su Real Time, al canale 31 del digitale terrestre. Dopo 3 anni di programmazione su SkyUno, quindi, la trasmissione sarà trasmessa in chiaro e potrà essere potenzialmente vista da un più ampio bacino di telespettatori. Novità nel cast è Fabrizio Quattrini che fa il suo ingresso nel format al posto di Gerry Grassi al fianco dei confermati Mario Abis e Nada Loffredi.

Le coppie protagoniste della quarta stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia

Saranno tre le coppie sulle quali si baserà il racconto televisivo della quarta edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia. La prima coppia è formata da Marco e Ambra che dimostrano di avere una compatibilità dell'81%. Marco Rompietti è un trentaduenne di Terni che si occupa della pianificazione di eventi. Cresciuto senza l'affetto materno, Marco vive in famiglia con il padre e il fratello e dimostra di essere una persona matura, intelligente e simpatica.

La dolce metà Ambra Radicioni, invece, è un'infermiera ventisettenne di Ardea che, al pari di Marco, ha dovuto affrontare un lutto genitoriale quale la perdita del padre.

La seconda coppia è formata da Luca e Cecilia che si uniscono sulla base di una compatibilità dell'88%. Luca Serena ha 32 anni e di lavoro svolge la professione di consulente per la sicurezza di Borgosesia. Caratterialmente è un ragazzo semplice, rispettoso degli altri, razionale e anche ironico.

La sua altra metà del cielo è la coetanea Cecilia Destefanis di Roma che di professione fa l'erborista. Cecilia rappresenta un bel mix tra classico e moderno, si distingue per un aspetto originale ed è dotata di ironia e autoironia.

La terza coppia, infine, è formata da Fulvio e Federica che hanno una compatibilità del 73%. Come tanti altri protagonisti di questa edizione anche Fulvio Amoruso ha 32 anni e proviene dall'amena località balneare toscana di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

Per vivere fa l'addetto alla logistica e vorrebbe accanto a sé una donna amante dei valori tradizionali. Accanto a lui c'è Federica Majorano, trentenne proveniente da Arluno, in provincia di Milano. Oggettivamente molto bella, Federica è una donna sicura di sè, indipendente, che cerca un uomo rassicurante ma non sottomesso.

L'adattamento di un format straniero

"Matrimonio a prima vista Italia" non è una produzione televisiva originale è l'adattamento italiano del format danese Gift Ved Første Blik.

La trasmissione è stata oggetto anche di adattamenti da parte di produzioni televisive internazionali; tra queste, una della più famose è "Married at the First Sight" che va in onda negli Stati Uniti.