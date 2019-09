Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la Serie TV che ha collezionato picchi del 22% di share sulle reti Mediaset. Gli spoiler sul finale di stagione, in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5 svelano che ci sarà la resa di conti tra Hakan Onder e Ferit Aslan. Un momento che sarà particolarmente apprezzato dai fans che hanno seguito con passione la storia dell'affarista e di Nazli Pinar. Quest'ultima sarà salvata dal provvidenziale intervento del marito.

Bitter Sweet: i dubbi di Leman

Nelle puntate di Bitter Sweet, in programma da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, Leman nutrirà dei dubbi su Nazli mentre Hakan farà in modo che la Pelin sia assunta alla Pusula Holding per sorvegliare da vicino il suo antico rivale. Inoltre l'Onder tesserà un piano contro la Pinar per costringerla a chiudere con Ferit ed evitare che la sorella passi il resto dei suoi giorni in una cella.

Di conseguenza Asuman sarà talmente impaurita dalle conseguenze del presunto omicidio nei confronti di Muzaffer da tentare di suicidarsi salendo in cima ad un'abitazione di un vecchio quartiere. Per fortuna il suo piano verrà fermato dall'intervento provvidenziale di Deniz.

Ferit chiede la mano di Nazli

L'Aslan deciderà di chiedere per davvero la mano di Nazli organizzando una cena romantica in casa.

Qui la Pinar rifiuterà l'anello senza una spiegazione convincente. Più tardi, la giovane si introdurrà nell'abitazione dell'ex datore di Asuman, in compagnia di Fatos, per fare delle perlustrazioni. Infine la cuoca si vedrà costretta a chiedere la separazione da Ferit se vuole salvare la sorella.

Hakan ricatta la madre dell'Aslan

Le anticipazioni di Bitter Sweet annunciano che Nazli continuerà a tenere la bocca cucita sulle vere ragioni che l'hanno spinta a chiedere il divorzio nonostante le implorazioni del marito.

Intanto Hakan continuerà la sua diabolica vendetta ricattando la madre dell'Aslan. Nello specifico minaccerà di rivelare a Ferit che suo padre era un assassino in quanto lo aveva reso orfano. La Pinar, invece, assisterà ad un incontro tra l'Onder e Pelin Turan tanto da capire che sono complici. Alla fine la donna deciderà di vuotare il sacco al marito che non esiterà a buttar fuori l'ex fidanzata dall'azienda.

L'Onder vuole uccide la Pinar

In tribunale il giudice non acconsentirà alla separazione di Ferit e Nazli tanto da suggerirgli una terapia di coppia dove l'ultima parola sarà data ad una psicologa. Asuman, invece, svelerà il ricatto di Hakan a Ferit tanto da decidere di affrontalo a muso duro. I telespettatori di Canale 5, a questo punto, assisteranno alla vendetta dell'Onder. Proprio quest'ultimo si recherà alla villa dove punterà un'arma da fuoco contro la Pinar con intenzioni bellicose.

Intanto l'Aslan, sopraggiunto alla scena, si scaglierà come una furia contro il cognato tanto da riuscire a disarmalo. Infine la polizia sopraggiungerà sul luogo, dove procederà all'arresto dell'antagonista di "Dolunay".