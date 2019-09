Arriva una clamorosa notizia, riguardante ciò che accadrà nei prossimi episodi italiani della soap Una vita. Le anticipazioni dicono che nella famiglia Palacios finalmente ci sarà un momento gioioso, dopo tanti problemi accaduti per colpa di Antonito. Una storica protagonista dello sceneggiato, cioè Trini Crespo (Anita Del Rey), non appena Fabiana e Celia noteranno i suoi strani atteggiamenti, inizierà a sentirsi poco bene.

La moglie di Ramon Palacios dopo essere sopravvissuta allo scoppio di una bomba avvenuto nella galleria d’arte di Samuel Alday, accetterà di sottoporsi ad una visita medica su invito della moglie di Felipe per scoprire qual è la causa dei suoi malesseri. La donna apprenderà di aspettare il suo primo figlio. La matrigna di Antonito e Maria Luisa dopo aver tenuto il segreto per sé, deciderà di mettere al corrente della novità il marito. Purtroppo la reazione di Ramon deluderà la Crespo, poiché dimostrerà di non essere particolarmente felice di diventare padre per la terza volta.

La galleria d’arte di Samuel viene distrutta, Trini e Liberto ricoverati

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, annunciano che Trini in occasione dell’apertura della galleria d’arte di Samuel Alday, farà i conti con un imprevisto. La moglie di Ramon non appena indosserà il vestito acquistato per partecipare all'inaugurazione dell’attività del figliastro di Ursula, si accorgerà di essere ingrassata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

In realtà sarà la domestica Fabiana a far notare alla Crespo che i bottoni del suo abito non possono essere chiusi per via del suo clamoroso cambiamento fisico. Nonostante ciò, la matrigna di Antonito e Maria Luisa crederà che la sarta Susana non abbia preso le misure giuste. Trini quindi si presenterà alla galleria del fratello di Diego dopo aver fatto sistemare il suo vestito. Purtroppo Samuel perderà tutto a causa di un attentato anarchico che distruggerà la struttura.

Durante la deflagrazione Trini verrà ricoverata subito in ospedale, ma riporterà soltanto una ferita ad un braccio, a differenza di Liberto che invece si vedrà costretto a lottare tra la vita e la morte.

La Crespo è incinta, Ramon non reagisce bene

La Crespo dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, convincerà i dottori a darle il via per poter fare ritorno a casa. Non appena rimetterà piede ad Acacias 38, la moglie di Ramon comincerà ad avere nausea e vertigini.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Trini, oltre ad essere abbastanza nervosa, avrà dei sintomi riconducibili ad una probabile gravidanza. Fabiana stando a stretto contatto con la sua signora, inizierà a sospettare che potrebbe essere in stato interessante. La domestica convinta della sua tesi avviserà Celia. Quest’ultima dopo vari tentativi, visto che la Crespo troverà qualsiasi scusa per non farsi visitare da un medico, riuscirà a convincere la sua amica ad incontrare un luminare.

La moglie di Ramon scoprirà che Fabiana non si era affatto sbagliata, visto che verrà a conoscenza di essere veramente incinta.

Trini dopo aver mostrato la sua grande emozione per aver saputo che diventerà mamma, farà fatica a nascondere la sua profonda delusione a causa della reazione del marito. In particolare il Palacios Senior darà l’impressione di non aver accolto con entusiasmo la gravidanza della sua dolce metà. Per fortuna il giorno seguente Ramon cambierà idea, visto che dopo aver fatto passare una brutta notte alla Crespo, le dirà di essere contento per l’arrivo del suo terzo erede.