Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore" (titolo originale Dolunay). Le trame fanno riferimento agli episodi dell'ultima settimana di programmazione che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 settembre. Al centro delle vicende di questa settimana ci sarà soprattutto il ricatto di Hakan nei confronti di Asuman che porterà ad una causa di divorzio tra Nazli e Ferit. Alla fine, però, il diabolico imprenditore verrà arrestato.

Il ricatto di Hakan

Le anticipazioni di "Bitter sweet - Ingredienti d'amore" ci segnalano che il rapporto fra Nazli e Ferit migliorerà notevolmente, portando una ventata di serenità anche nella vita dei loro cari. L'unica nota stonata della situazione sarà la persistente diffidenza che Leman continuerà a nutrire nei confronti della nuora. Pelin aiuterà Hakan ad insinuarsi all'interno della Pusula Holdin.

Ferit organizzerà una bellissima serata romantica per chiedere ufficialmente a Nazli di sposarlo. Intanto Hakan, in possesso del video in cui Asuman spara a Muzzafer, ricatta la giovane: se sua sorella non divorzierà da Ferit, lui porterà il filmato alle forze dell'ordine. A quel punto la ragazza, disperata, cercherà di togliersi la vita gettandosi da un palazzo. Il suo intento però fallirà grazie all'intervento di Deniz.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Onder verrà arrestato

Per cercare di aiutare Asuman, Nazli asseconderà le richieste di Hakan e si allontanerà da Ferit, ignorando le proteste del marito. Quest'ultimo, infatti, non comprenderà il comportamento della moglie e non accetterà le scuse accampate da lei per giustificare la loro separazione. Nel frattempo, Nazli e Fatos decideranno di perquisire la casa dei Muzzafer, per trovare qualcosa da usare contro di loro.

Non trovando però niente di utile, la giovane sarà costretta a chiedere il divorzio da Ferit senza rivelargli il ricatto di Hakan. Per quanto riguarda le altre storyline, ci sarà del tenero tra Engin e Manami ed il tutto inizierà nel corso di una serata a tema "escape room" in cui parteciperanno insieme a Tarik e Fatos. Nel frattempo Nazli e Ferit andranno a discutere i termini del loro divorzio in tribunale, ma aver sentito le dichiarazioni dei due coniugi però, il giudice consiglierà loro di riflettere e, magari, seguire una terapia di coppia per recuperare il loro matrimonio.

A quel punto, Asuman deciderà di rivelare a Ferit il ricatto di Hakan, smascherando l'uomo. In seguito poi tutti verranno a sapere che non solo Hakan ha ricattato Asuman, ma è anche il responsabile del decesso di Demir e Zeynep. Smascherato e reso folle dall'odio, Hakan correrà a casa di Nazli per ucciderla, ma al suo arrivo troverà Ferit ad impedirglielo. Subito dopo, Hakan verrà arrestato e Ferit e Nazli potranno finalmente trovare la meritata serenità.

Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno, Nazli confiderà a Ferit di essere incinta, sancendo il lieto fine della soap.