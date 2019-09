Una nuova puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' (titolo originale "Dolounay") attende i fan della Serie TV turca nel pomeriggio di venerdì 6 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa. Ci si avvicina al finale di stagione che, ricordiamo, vedrà la messa in onda dell'ultima puntata il prossimo 13 settembre.

Sono molti i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori: nel prossimo episodio il perfido Hakan tramerà alle spalle di Nazli, allo scopo di far saltare il suo matrimonio con Ferit.

L'uomo non si farà scrupoli a trarre in inganno Asuman per raggiungere il suo obiettivo. Il tutto, mentre gli Aslan, dopo essersi ritrovati, decideranno di concedersi una giornata speciale da trascorrere insieme.

Bitter Sweet, spoiler del 6 settembre: Hakan alla ricerca di Nazli

I telespettatori della soap turca, sanno perfettamente che l'Onder è disposto a tutto pur di rovinare Ferit, insinuandosi nella sua società.

Dopo aver perso la custodia di Bulut, il perfido imprenditore cercherà di mandare all'aria il matrimonio degli Aslan, in modo da poter riottenere l'affidamento del nipote e poter quindi gestire le sue quote azionarie della Pusula Holding.

Sarà quindi nella nuova puntata del prossimo 6 settembre che Hakan deciderà di tendere un tranello ad Asuman, per poi avere in mano un'arma con cui ricattare Nazli. L'Onder quindi, cercherà la giovane chef, prima al ristorante e poi alla villa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli e Ferit insieme, l'Onder incontra Leman

Molte emozioni in queste ultime puntate di Bitter Sweet, la serie tv turca che vedrà la sua conclusione il prossimo 13 settembre. Da quanto rivelano le anticipazioni, nell'episodio del 6 settembre, Hakan sarà alla ricerca di Nazli, pronto a ricattarla per raggiungere i suoi scopi. L'uomo però, non è a conoscenza del fatto che, la Pinar e il marito Ferit, si sono presi una giornata tutta per loro, dopo essersi confessati finalmente i loro reciproci sentimenti.

Alla Villa intanto, si sarà trasferita invece, la madre dell'Aslan, pronta a conoscere meglio la nuora, dopo i dubbi sulle nozze del figlio, instillati in lei da parte di Pelin e Deniz.

Hakan, convinto che Ferit non sia in casa, si recherà alla Villa in cerca di Nazli, trovando invece, a sorpresa, proprio la signora Leman. Tra i due, sin da subito, l'atmosfera sarà molto tesa: solo nel prosieguo delle puntate, scopriremo le reali motivazioni del loro atteggiamento.

Questo è molto altro nel nuovo episodio di Bitter Sweet in onda venerdì 6 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa.

Ricordiamo inoltre che, la prossima settimana, la soap turca terrà compagnia ai telespettatori con dei doppi episodi, sino a giungere alla puntata finale del 13 settembre.