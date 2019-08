La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore continua a coinvolgere numerosi telespettatori ogni giorno. La serie televisiva è tornata su Canale 5 da circa una settimana, dopo la sua pausa estiva. Le puntate in onda dal 26 al 30 agosto si preannunciano ricche di meravigliosi colpi di scena. La storia d'amore di Ferit e Nazli verrà messa duramente alla prova ancora una volta. Ferit sarà assente ad una importante occasione per il ristorante della cuoca e di Manami a causa di una complice del perfido Hakan. La situazione avrà risvolti drammatici per i due protagonisti e per la loro altalenante relazione sentimentale.

Ferit tarda all'appuntamento con i giornalisti del ristorante di Nazli e Manami

Nelle puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in onda dal 26 al 30 agosto il ristorante di Nazli sarà al centro dell'attenzione. Infatti, la cuoca da tempo è preoccupata per i debiti del suo amato locale. Per questo ha accettato la proposta di Manami. Si è recata da un ricco signore di Istanbul per chiedere dei soldi in prestito.

Ha agito in tal modo per non chiedere aiuto economico al suo sposo ancora una volta. Il suo ristorante di Istanbul rischia la chiusura.

Al locale della cuoca ci sarà un importante evento in presenza di numerosi giornalisti. Tuttavia, Ferit Aslan non si presenterà a causa della new entry del programma. Il personaggio in questione è Pelin, ex fidanzata di Ferit. La ragazza è stata invitata alla festa di compleanno a sorpresa dell'Aslan.

Nelle prossime puntate lo rivedrà dopo ben sette anni. La sua presenza al party non verrà apprezzata dal giovane architetto, che la inviterà ad andare via di nascosto. Tuttavia, l'ex del protagonista non vorrà sentire ragione e rimarrà nelle vite dell'Aslan e di Nazli per un po' di tempo.

Ferit verrà rifiutato dalla cuoca turca

L'obiettivo del ritorno di Pelin è solamente uno: far cadere tra le sue braccia Ferit ancora una volta.

La donna si rivelerà essere una complice di Hakan. Portando a termine il suo progetto, potrà essere ben pagata dal perfido marito di Demet. Per spostare la sua attenzione su di sé, deciderà di raccontare a Ferit di aver perso il suo bambino.

Alla drammatica notizia l'Aslan rimarrà senza parole. Successivamente le proporrà un posto di lavoro nella Pusula Holding e dimenticherà l'impegno che aveva con Nazli.

La cuoca sarà furiosa. Quando l'Aslan vorrà dimostrare i suoi veri sentimenti per la protagonista, sarà fortemente rifiutato. L'uomo si insospettirà e indagherà per conto suo. Solamente in questo modo sarà in grado di scoprire l'esistenza dello zampino del perfido Hakan in questa vicenda. Infine, tutto si risolverà per il meglio.