Molti colpi di scena attendono i fan della soap americana Beautiful nel corso dei nuovi episodi in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 13;40 circa. Le anticipazioni svelano che Bill sarà affranto per aver perso la custodia di Will, anche se sarà determinato a ricostruire in rapporto con lui. Al fianco del magnate ci sarà Brooke, pronta a supportarlo e confortarlo in questo difficile momento.

Sarà proprio durante un incontro tra i due, che Bill bacerà improvvisamente Brooke. La scena sarà vista da Steffy, la quale, dopo molte titubanze, confesserà tutto a Ridge. Rivelazioni anche per Katie, che scoprirà proprio dalla sorella, che il giudice è stato corrotto da Ridge, per fare in modo che lei potesse ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will.

Beautiful, trame al 13 settembre: Steffy vede Bill e Brooke baciarsi

Nuovi ed avvincenti episodi della soap opera americana attendono i fan nel corso della prossima settimana, dove vedremo che Bill, dopo aver perso la causa per la custodia del figlio minore, sarà particolarmente affranto.

Ad rincuorarlo vi sarà Brooke, la quale appoggerà il magnate e lo inviterà a non darsi per vinto. Sarà proprio durante un loro colloquio che lo Spencer la sorprenderà dicendole di essere un uomo cambiato e la bacerà. La scena però, verrà vista da Steffy, la quale, sorpresa per ciò che a cui ha assistito, non saprà se dire tutto al padre o mantenere invece il segreto. Bill intanto confiderà all'amico Justin, di non aver mai dimenticato la Logan, confessando di provare ancora dei sentimenti per lei. Steffy intanto, deciderà di riassumere Wyatt in azienda con il compito di pubblicizzare la Casa di Moda sui social.

Beautiful, spoiler: Ridge apprende il tradimento della moglie

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che andrà in onda da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre su Canale 5, dove i telespettatori assisteranno non solo al bacio tra lo Spencer e Brooke, ma anche alla rivelazione di Steffy, che deciderà di raccontare ciò che ha visto al padre. Ridge quindi, deciderà di affrontare subito la moglie.

La Logan intanto, ignara di quello che sta per succedere, rivelerà invece a Katie quanto scoperto sul giudice e che lo stesso, è stato corrotto proprio da Ridge, per far si che emettesse una sentenza favorevole a lei e Thorne.

Molte emozioni in questa nuova settimana di programmazione, che si concluderà il 13 settembre. Si ricorda che, come sempre, la soap americana va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 13;40.

Sul sito Mediaset Play invece, sono disponibili le puntate integrali già trasmesse sui canali Mediaset.