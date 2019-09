Lo sfogo, le lacrime e la decisione di chiudere la relazione con Francesco Chiofalo dopo essere venuta a conoscenza del suo tradimento. Antonella Fiordelisi ha immediatamente lasciato l’abitazione del personal trainer ed ha trovato conforto e sostegno da genitori, parenti ed amici nella sua Salerno. “Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere da lui” - ha riferito la ventunenne. Del resto il rapporto procedeva a gonfie vele tra dolci dediche social e teneri scatti di coppia.

Poi la segnalazione di Aurora Ciorba che ha raccontato di aver avuto una relazione con ‘lenticchio’. Rapporto che sarebbe proseguito anche quando il romano si è legato sentimentalmente all’ex tentatrice e che ha spinto la Fiordelisi a voltare pagina.

Quest’ultima nelle ultime ore ha riferito ulteriori dettagli su quanto accaduto con Francesco rispondendo alle domande dei fan su Instagram Stories. Nello specifico la schermitrice ha affermato che appena starà meglio avrà un confronto con Chiofalo: “Ascolterò le sue spiegazioni appena mi sarò calmata”.

Il blitz a Salerno e le dediche, 'lenticchio' prova a riconquistare la Fiordelisi

Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo ha tentato in tutti i modi di riavvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. Il personal trainer non si è limitato alle dediche pubblicate sui profili social. Chiofalo ha deciso di raggiungere Salerno, città di origine della ventunenne, con la speranza di poter finalmente confrontarsi con l’ex tentatrice e chiederle scusa.

‘Lenticchio’ ha trascorso l’intero week end nel capoluogo di provincia campano ma la Fiordelisi è rimasta ferma nella sua posizione e non ha voluto incontrare l’ex fidanzato.

Quest’ultimo ha raccontato di aver provato a contattare anche gli amici della schermitrice senza ricevere risposta. “Con lui non voglio averci a che fare ed il fatto che è venuto a Salerno non cambia le cose” - ha chiosato la salernitana sul profilo social.

'Le spiegazioni di Francesco? Sicuramente le ascolterò, per ora preferisco non vederlo'

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha lasciato aperto uno spiraglio ad un ultimo confronto chiarificatore. Rispondendo alle domande dei follower la ventunenne ha affermato che sentirà Francesco Chiofalo non appena si sarà tranquillizzata un po’: “Lo farò senz'altro, per ora ho preferito non incontrarlo”. Le successive Stories fanno intuire che difficilmente ci sarà un dietrofront.

“Perdonare? Chi ama veramente cerca di avere rispetto dell’altra persona”. Inoltre la schermitrice ha spiegato ai fan (oltre un milione di follower su Instagram) come ha scoperto il tradimento del trentenne romano.

“Questione di sesto senso femminile. Ho iniziato a fare delle verifiche quando lui era in palestra contattando più persone”. La salernitana ha precisato che il personal trainer si è comportato sempre bene con lei ma, nonostante ciò, sentiva che c’era qualcosa che non andava.

“Quando è rientrato ho aspettato un po’ e poi gli ho riferito che avevo scoperto delle verità nascoste”.